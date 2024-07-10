«Ведомости»: ЦБ может исключить Райффайзенбанк из перечня системно значимых банков. Сейчас в нем только две иностранные организации

Центробанк рассматривает возможность исключения Райффайзенбанка из системно значимых банков, который обновляется ежегодно, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к регулятору, и одного собеседника в крупном банке.

Один из источников издания называет исключение Райффайзенбанка из списка «логичным шагом» и «вопросом времени», но допускает, что при обновлении перечня в этом году выбор может пасть не на него, а на другой банк.

Еще один собеседник «Ведомостей», близкий к ЦБ, «склоняется» к тому, что Райффайзенбанк будет исключен из списка, отмечая, что европейский регулятор с 2022 года требует от него сворачивания деятельности в России, но «точной информацией не обладает».

По словам одного из собеседников «Ведомостей», из перечня также могут исключить Росбанк, который находится в процессе интеграции с .

В Центробанке «Ведомостям» сообщили, что не дают предварительных оценок относительно перемен в составе перечня. «При формировании списка мы всегда учитываем изменения в масштабах деятельности и значимости банков», — сказал представитель ЦБ.

В Райффайзенбанке от комментариев «слухов и домыслов» отказались.

Райффайзенбанк — дочерняя структура австрийской группы Raiffeisen Bank International. Вместе с «Юникредитом» (дочка итальянской UniCredit) это единственные две крупных западных организации, продолжающие работать в России и поддерживающие переводы через SWIFT.

В марте 2023 года Reuters писал, что Европейский центральный банк требует, чтобы группа Raiffeisen Bank International сформировала план действий по сокращению своего присутствия на российском рынке. Вслед за этим глава RBI Йоханн Штробль сообщил о решении рассмотреть потенциальные сделки, ведущие к продаже или выделению российского Райффайзенбанка и его выходу из группы RBI.

В апреле 2024 года Financial Times обнаружила, что, несмотря на заявления о возможном уходе, группа Raiffeisen Bank International разместила объявления о поиске более чем двух тысяч сотрудников для российского подразделения. Глава банковской группы поручил провести расследование, а в банке заверили, что продолжают попытки продать российское подразделение.

В мае глава RBI Йоханн Штробль заявил, что группа начнет выполнять предписание о существенном сокращении бизнеса в России в третьем квартале 2024 года. Помимо Европейского центрального банка, опасения из-за того, что Райффайзенбанк продолжает работать в России, выражали также в США.

почему райффайзенбанк остается в россии

«У нас очень хорошие результаты. И огромные проблемы» Financial Times — о том, почему Raiffeisen не ушел из России за год войны и как банк получил от этого рекордную прибыль

почему райффайзенбанк остается в россии

«У нас очень хорошие результаты. И огромные проблемы» Financial Times — о том, почему Raiffeisen не ушел из России за год войны и как банк получил от этого рекордную прибыль