«Я не уйду. Я в этой гонке до конца». Байден заявил своим сторонникам, что не снимется с выборов

Во время предвыборной телеконференции со своими соратниками президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах, несмотря на поражение на дебатах с Дональдом Трампом, сообщает CBS со ссылкой на источники.

«Позвольте мне сказать это как можно яснее, проще и прямолинейнее: я баллотируюсь. Я кандидат от Демократической партии. Никто меня не вытесняет. Я не ухожу», — процитировал слова Байдена один из собеседников телеканала.

В ходе телеконференции президент признал неудачу на дебатах, однако, как отмечает CBS, сейчас его кампания направлена на то, чтобы смягчить последствия произошедшего.

Как пишет NRP, в электронной рассылке сторонникам партии Байден также подчеркнул, что «не выходит» из гонки. «Я в этой гонке до конца, и мы победим на этих выборах», — говорится в письме.

Кроме того, президент США 3 июля провел встречу с губернаторами-демократами в попытке снять растущую обеспокоенность по поводу своего дальнейшего участия в выборах. По словам губернаторов Нью-Йорка, Миннесоты и Мэриленда, присутствовавших на встрече, они продолжат поддерживать кандидатуру Байдена, пишет Reuters.

«Сегодня мы увидели там парня, в которого мы все верили с самого начала и который может победить Дональда Трампа», — заявил губернатор Миннесоты Тим Уолц после встречи.

«Президент всегда поддерживал нас. Мы также поддержим его», — подчеркнул губернатор Мэриленда Уэс Мур.

Дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на 28 июня, и, по мнению многих избирателей, оказались провальными для действующего президента. После этого сторонники Байдена допустили, что ему придется сняться с выборов. В штабе президента подчеркивали, что он выходит из гонки. Сам Байден также говорил, что намерен победить.

Американские СМИ писал, что в принятии решения о снятии своей кандидатуры Байден будет опираться на членов своей семьи — и, в частности, на жену, чье мнение для него решающее. Источники некоторых изданий называли ее «единственным человеком, который имеет полное влияние на президента».

Позднее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что Байден сообщил одному из своих ключевых соратников, что понимает возможность провала своей кандидатуры на выборах и оценивает перспективы продолжения борьбы. В Белом доме публикацию издания назвали «абсолютно ложной».

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