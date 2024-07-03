The New York Times: Байден задумывается о том, стоит ли продолжать предвыборную гонку

Президент США Джо Байден сообщил одному из своих ключевых соратников, что понимает возможность провала своей кандидатуры на выборах и оценивает перспективы продолжения борьбы. Об этом пишет The New York Times.

По словам этого неназванного соратника, президент понимает, что его следующие несколько публичных выступлений, в том числе запланированное на 5 июля интервью на телеканале ABC News, должны обязательно пройти хорошо, чтобы шансы на продолжение гонки сохранились.

Еще один советник Байдена сказал изданию, что президент после провала на «прекрасно осознает стоящие перед ним политические проблемы».

В Белом доме после выхода публикации NY Times назвали ее «абсолютно ложной».

В штабе президента после дебатов подчеркивали, что он не будет выходить из предвыборной гонки. Сам Байден говорил, что «не молод», «не говорит так гладко, как раньше», но намерен победить на выборах.

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