Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии. Новым главой европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля станет премьер Эстонии Кая Каллас

Лидеры стран ЕС, представляющие крупнейшие партии в Европарламенте, согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на новый срок на посту главы Еврокомиссии. Об этом сообщают немецкие Frankfurter Allgemeine Zeitung и dpa, а также Politico, ссылаясь на источники во властных структурах Евросоюза.

Европейскую дипломатию возглавит Кая Каллас — премьер-министр Эстонии. На посту Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каллас сменит Жозепа Борреля, занимавшего его с декабря 2019 года.

На пост председателя Евросовета согласована кандидатура бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошты. Он сменит Шарля Мишеля.

В обсуждении кандидатов на посты в руководстве ЕС участвовали главы правительств Греции, Польши, Испании и Нидерландов, а также президент Франции и канцлер ФРГ, пишет Politico.

27 июня кандидатуры фон дер Ляйен, Каллас и Кошты будут представлены всем главам стран-членов ЕС, которые соберутся на саммит в Брюсселе.

Кая Каллас была среди лидеров пяти стран ЕС, которые в январе 2024 года призвали другие страны Евросоюза активизировать усилия по вооружению Украины и финансированию инициатив, которые поспособствуют скорейшим поставкам боеприпасов. МВД России объявило Каллас в розыск на российской территории, а МИД РФ запретил ей въезд в страну.

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