Центристские партии сохранили большинство в Европарламенте. Но во Франции и Германии большого успеха добились ультраправые Макрон объявил досрочные выборы в Национальное собрание

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 9 июня 2024 года John Thys / AFP / Scanpix / LETA

На выборах в Европарламент правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) одерживает победу. По предварительным официальным результатам, партия может рассчитывать на 184 из 720 депутатских мест. Явка на выборах составила 51%.

ЕНП улучшила свой результат, получив на десять депутатских мест больше, чем на прошлых выборах. Следом за ней идут левоцентристский «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (139 мест) и либерально-консервативная группа «Обновляя Европу» (80 мест). Таким образом, центристские партии получают в Европарламенте около 400 мест.

Правоконсервативные фракции Европарламента улучшили свои позиции незначительно — несмотря на успех правых партий во Франции и Германии. Так, «Европейские консерваторы и реформисты» могут рассчитывать на 73 места в парламенте, а «Идентичность и демократия» — на 58.

38 мест получат «Европейские объединенные левые». 98 мест будет у внефракционных депутатов. Зеленые потерпели крупное поражение: в нынешнем созыве у них был 71 мандат, однако сохранить им удастся лишь 52 места.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила свою Европейскую народную партию с победой на выборах в Европарламент, а также выразила уверенность в своем назначении на новый срок на саммите ЕС в конце июня. «Мы победили на европейских выборах. Мы, несомненно, самая сильная партия. Мы — якорь стабильности. Центр держится», — заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что новое большинство в Европарламенте останется «проевропейским и проукраинским». «Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. Мы обратимся к социалистам и либералам: такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь», — заявила глава Еврокомиссии.

В то же время Deutsche Welle отмечает, что у крайне правых депутатов будет больше мандатов, чем когда-либо. 14 мест в Европарламенте получит правопопулистская «Альтернатива для Германии», которая на выборах в ФРГ набрала 15,6% голосов избирателей.

Победу в Германии одержал блок Христианско-демократического союза и баварского Христианско-социального союза, получивший 30,3% голосов. Социал-демократическая партия оказалась на третьем месте с худшим результатом в своей истории — 14,1%.

Во Франции с большим отрывом выигрывает ультраправое «Национальное объединение». По предварительным данным, партия получила 31,5% голосов избирателей, а президентское «Возрождение» — 14,5%. Президент Франции Эммануэль Макрон после выборов в Европарламент объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты парламента страны — и проведении досрочных выборов.

«Сейчас самое время внести ясность, — сказал Макрон. — Я услышал ваше послание, ваши опасения и не оставлю их без ответа. Франции необходимо явное большинство, чтобы действовать спокойно и гармонично».

Первый этап выборов в нижнюю палату парламента пройдет 30 июня, второй назначен на 7 июля. Агентство Reuters отмечает, что если «Национальному объединению» удастся получить парламентское большинство, то у президента останется мало влияния на внутренние дела страны.

В Бельгии также побеждают правые. По предварительным данным, «Фламандский интерес» набрал 13,9% голосов избирателей. Партия премьер-министра страны «Открытые фламандские либералы и демократы» получила 5,4%. Александер Де Кроо уже признал поражение своей партии. «Это очень трудный вечер для нас, мы проиграли. Но мы, либералы, сильны, и мы вернемся», — заявил он.

В Венгрии побеждает правящая партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» с 44,6% голосов. Как отмечает РБК, это худший результат для партии с момента вступления страны в ЕС: единственный раз менее половины голосов (47,4%) она набрала на самых первых выборах в 2004 году. Второе место на нынешних выборах заняла правоцентристская партия бывшего члена «Фидес» Петера Мадьяра. По предварительным данным, «Тиса» набрала 29,6%, что стало лучшим результатом для оппозиционной партии Венгрии за последние 14 лет.

Правые партии также побеждают в Италии («Братья Италии», 28,5%), Испании («Народная партия», 34,1%) и Австрии («Австрийская партия свободы», 25,7%).

Что говорили перед выборами

В ЕС выбирают депутатов Европарламента на следующие пять лет. Чем именно они занимаются? Что будет с помощью Украине? И правда ли влияние правых усиливается?

Что говорили перед выборами

В ЕС выбирают депутатов Европарламента на следующие пять лет. Чем именно они занимаются? Что будет с помощью Украине? И правда ли влияние правых усиливается?