Макрон по итогам голосования за депутатов Европарламента объявил во Франции досрочные выборы. Его соратники проиграли «Национальному объединению» Марин Ле Пен

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты парламента страны — и проведении досрочных выборов.

С таким заявлением Макрон выступил поздним вечером 9 июня, когда стало известно, что на выборах депутатов Европарламента с большим отрывом выигрывает «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По предварительным данным, партия Ле Пен получает около 32% голосов избирателей, а президентское «Возрождение» — около 15%.

«Сейчас самое время внести ясность», — сказал президент Франции. «Я услышал ваше послание, ваши опасения и не оставлю их без ответа», — пообещал Макрон, добавив: «Франции необходимо явное большинство, чтобы действовать спокойно и гармонично».

Первый этап выборов в нижнюю палату парламента пройдет 30 июня, второй назначен на 7 июля.

После того, как Макрон объявил о досрочных выборах, сообщает Reuters, несколько сотен сторонников Ле Пен вышли праздновать это событие в центр Парижа.

Выборы депутатов Европарламента прошли в странах ЕС 6-9 июня. От Франции в Европарламенте ближайшие пять лет будет заседать 81 депутат. Всего в Европейском парламенте этого созыва 720 мест — у Франции одно из самых крупных представительств (число депутатских мандатов для страны рассчитывается исходя из численности населения).

К утру 10 июня подсчет голосов на выборах в Европарламент завершен не был. По предварительным данным, большинство мест вновь займут правоцентристы, но крайне левые и правые партии значительно увеличат свое представительство, в том числе и за счет победы партии Ле Пен.

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