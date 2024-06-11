Лидера банды, взломавшей билетные системы РЖД и S7, приговорили к 14 годам колонии. Следователя по этому делу застрелили в Подмосковье в 2018 году

Басманный районный суд Москвы назначил до 14 лет лишения свободы фигурантам дела о фиктивном возврате железнодорожных и авиабилетов. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

ТАСС пишет, что всего в преступную группу входили не менее 27 человек. В сообщении суда говорится о приговоре в отношении пятерых фигурантов.

Руководителем группы следствие называло хакера Ярослава Сумбаева. По версии следствия, в 2013-2014 года он создал банду, которая с помощью оформления возвратов билетов заработала 17 миллионов рублей. Ее участники взломали базы данных авиакомпании S7 и партнера РЖД, компании «Универсальная финансовая система». С помощью полученных логинов и паролей корпоративных клиентов этих сервисов они покупали билеты на самолеты и поезда, указывая паспортные данные подставных лиц. Затем подставные лица оформляли возвраты билетов в кассах, получая на руки наличные деньги.

Суд приговорил Сумбаева к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК). В организации преступного сообщества также обвинили Глеба Черепанова и Владимира Четырева, их приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима и девяти годам колонии соответственно.

Еще двоих фигурантов — Евгения Махова и Михаила Никонова — признали виновными в участии в преступном сообществе, им назначили 10,5 и 8,5 лет лишения свободы соответственно.

Расследование этого дела вела следователь по особо важным делам Евгения Шишкина. Следователя застрелили в октябре 2018 года во дворе ее дома в Московской области. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин говорил, что следствие считает организатором убийства Шишкиной Ярослава Сумбаева. «Русская служба Би-би-си» писала, что Сумбаев отправлял следователю сообщения с угрозами. Хакера задержали грузинские правоохранительные органы в рамках дела о кибермошенничестве в ноябре 2018 года. Год спустя он был передан Москве. По словам Бастрыкина, СК должен получить согласие Грузии на привлечение Сумбаева к уголовной ответственности по делу об убийстве следователя. По словам осведомленного источника «Медузы», это согласие так и не получено.

В ноябре 2020 года Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима Абдулазиза Абдулазизова, признанного виновным в убийстве следователя Шишкиной. Абдулазизов, которому на момент преступления только исполнилось 18 лет, полностью признал свою вину — поэтому суд назначил ему более мягкий приговор. Кроме того, суд приговорил жителя Петербурга Кирилла Грунского, признанного соучастником убийства следователя, к девяти годам и шести месяцам колонии. По версии следствия, Грунский, который на момент преступления был старшеклассником, получил заказ на убийство Шишкиной в даркнете. За это ему выплатили миллион рублей. 400 тысяч он оставил себе за посредничество, остальные 600 тысяч отдал исполнителю.

Суд над членами так называемой билетной мафии начался в октябре 2018 года. В декабре 2019 года Басманный суд Москвы назначил хакерам Максиму Матюшеву, Андрею Жданову и Кириллу Кулабухову сроки от 10 до 13 лет. Всех троих обвиняли в мошенничестве и в организации преступного сообщества. Они не признали вину.