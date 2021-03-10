Соучастника убийства следователя Евгении Шишкиной приговорили к девяти с половиной годам колонии

Московский областной суд приговорил жителя Петербурга Кирилла Грунского, признанного соучастником убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Также суд взыскал с него один миллион рублей компенсации морального вреда. Об этом «Медузе» рассказала адвокат семьи погибшей Елена Сыропятова.

По версии следствия, Грунский, который на момент преступления был старшеклассником, получил заказ на убийство Шишкиной в даркнете. За это ему выплатили миллион рублей. 400 тысяч он оставил себе за посредничество, остальные 600 тысяч отдал исполнителю.

В ноябре 2020 года его сообщник Абдулазиз Абдулазизов, признанный исполнителем преступления, получил 14 лет колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Следователя по особо важным делам Евгению Шишкину застрелили возле ее дома в Подмосковье в октябре 2018 года. Абдулазиза Абдулазизова и Кирилла Грунского арестовали в марте 2019 года в Санкт-Петербурге.

В организации убийства Шишкиной подозревают хакера Ярослава Сумбаева. По версии следствия, в 2013-2014 годах он создал банду, которая с помощью оформления возвратов поддельных авиабилетов заработала 17 миллионов рублей. Шишкина расследовала дело этой банды. Сумбаев был задержан в Грузии в ноябре 2018 года; через год его экстрадировали в Россию.