В Москве начался суд над бандой, взломавшей билетные системы S7 и РЖД. Ее лидера подозревают в убийстве следователя по особо важным делам

Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA

Басманный суд Москвы начал рассматривать дело мошенников, которые зарабатывали деньги на фиктивных возвратах железнодорожных и авиабилетов. Следствие вела группа, которую возглавляла следователь по особо важным делам Евгения Шишкина — ее застрелили в Подмосковье в начале октября.

Как говорится в материалах дела, банда мошенников действовала в 2013-2014 годах. Ее участники взломали базы данных ООО «С7 билет» (структуры авиакомпании S7), а также партнера РЖД, компании «Универсальная финансовая система». С помощью полученных логинов и паролей корпоративных клиентов этих сервисов они покупали билеты на самолеты и поезда, указывая паспортные данные подставных лиц. В дальнейшем эти подставные лица оформляли возвраты билетов в кассах, получая на руки наличные.

В обвинительном заключении говорится, что членами банды были 29 человек. За время своей деятельности они оформили около пяти тысяч билетов. Общий ущерб оценивается в 17 миллионов рублей, пострадала 31 компания.

Басманный суд сейчас рассматривает дело трех ключевых участников банды — жителя Кингисеппа Максима Матюшева, уроженца Новосибирска Андрея Жданова и жителя Красноярска Кирилла Калабухова. Они были задержаны еще в 2014 году, им предъявлены обвинения в создании преступного сообщества (210 УК РФ), а также по более чем 50 эпизодам мошенничества (159 УК РФ). Своей вины они не признают.

Непосредственным руководителем группы мошенников, как полагает следствие, был петербуржец Ярослав Сумбаев. Он находится в федеральном розыске. Как следует из обвинительного заключения, Сумбаев, вероятно, скрывается за границей.

Дело мошенников вела группа из пяти следователей, которыми руководила Евгения Шишкина. 10 октября ее застрелили возле подъезда собственного дома в подмосковном поселке Архангельское. Как писали «Известия», Сумбаева следствие считает возможным организатором убийства.

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Григорий Левченко