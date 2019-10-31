Сотрудники СК на месте убийства следователя Евгении Шишкиной Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области / ТАСС / Scanpix / LETA

«Русская служба Би-би-си» выпустила расследование о хакере Ярославе Сумбаеве — предполагаемом заказчике громкого убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. 24 октября власти Грузии экстрадировали его в Россию. Сумбаев сбежал несколько лет назад из-за уголовного дела, которое расследовала Шишкина. По данным журналистов, он начинал как хакер и мелкий аферист, а в итоге, предположительно, стал владельцем крупного магазина наркотиков в даркнете.

Ярослав Сумбаев — уроженец Астраханской области, сейчас ему 29 лет. В детстве у него была склонность к точным наукам, одноклассники называли его талантливым. По словам друзей, Сумбаев изменился после развода родителей. Свою карьеру, как пишет «Русская служба Би-би-си», он начал, продавая украденные электронные кошельки, «пробивая» персональные данные и занимая деньги в долг. Затем предлагал инвестировать в продажу сумок и кошельков из кожи питонов и аллигаторов — те, кто вложился в проект, так и не увидели прибыли.

В 2012 году Сумбаева обвинили в мошенничестве с кредитными картами. Во время следствия он сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет слежения, и был объявлен в федеральный розыск. Тогда же он познакомился с хакерами Максимом Матюшевым и Кириллом Кулабуховым, с которыми организовал схему по фиктивному возврату железнодорожных и авиабилетов. Используя украденные данные клиентов туркомпаний, они заказывали дорогостоящие билеты, а затем через посредников возвращали их, получая деньги. Ущерб 31 компании оценивают в 17,5 миллиона рублей.

В 2014 году расследованием «билетного» дела занялась следователь по особо важным делам в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу РФ Евгения Шишкина. Ее группа смогла выйти на петербуржца Романа Михайлова, который выступал посредником при возврате билетов. Он дал основные показания на организаторов схемы. В ноябре 2015 года на Михайлова напали двое преступников: его избили и порезали «розочкой». Уходя, один из нападавших сказал: «Привет от Сумбаева». Подозреваемых так и не нашли.

Видео нападения на Романа Михайлова Следственный комитет Российской Федерации

Хакер бежал из России и начал слать следователю Шишкиной сообщения с угрозами

К моменту, когда следователи задержали Матюшева и Кулабухова, Ярослав Сумбаев уехал из России. В 2015 году он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В разное время он жил в Черногории, Турции, а с 2017 года — в Грузии. Находясь за границей, Сумбаев звонил следователю Шишкиной с незнакомых номеров и отправлял ей сообщения с угрозами.

За шесть тысяч евро хакер сделал себе поддельный паспорт на имя гражданина Литвы Виталия Макарова, с этим документом он жил в Турции и Грузии. Паспорт ему помог сделать уроженец Грузии Василий Маргиев, рассказал «Би-би-си» его адвокат Гоча Тедиашвили.

В разговоре с Маргиевым Сумбаев рассказывал, что связан с нарколабораторией в Подмосковье, а также интересовался торговлей оружием и майнингом криптовалюты. По данным издания, Маргиев обещал, что хакера поддержат его знакомые высокопоставленные грузинские силовики. Не имея таких связей, он выдал за силовика знакомого таксиста. Когда обман раскрылся, Сумбаев, как считают авторы расследования, попытался избавиться от него. В январе 2019-го Маргиева сбила машина — пострадавший уверен, что наезд был спланированным. Летом того же года мужчину арестовали по обвинению в похищении Сумбаева: по версии хакера, тот удерживал его, требуя выкуп в 40 тысяч долларов.

Хакер продавал виллы в Испании и торговал наркотиками в России

Находясь в Грузии, Сумбаев отправил несколько сообщений своей подруге (ее имя не раскрывается). В частности, он рассказывал о «серьезном человеке» по имени Михаил, который «поможет с легализацией» и «снимет из базы Интерпола». Адвокат Гоча Тедиашвили сообщил, что у Маргиева и Сумбаева были проекты с бизнесменом Михаилом Бабариным. «Би-би-си» пишет, что человек с таким же именем, предположительно, работал в петербургском Ганзакомбанке и руководил инвестиционной компанией «Энергокапитал».

Бабарин, который сейчас не живет в России, встретился с журналистами в Испании. Он заявил, что не знаком с Сумбаевым и Маргиевым, а свое упоминание в связи с этими делами назвал «полной чушью и вымыслом». При этом изданию удалось найти косвенную связь между предпринимателем и хакером. Бизнес-партнером Бабарина по компаниям, торговавшим недвижимостью, был Алексей Елисеев. А близкая подруга Елисеева Татьяна Кривошеева владела виллой в испанском Аликанте, которую Ярослав Сумбаев в 2017 году пытался продать за биткоины. Бабарин утверждает, что не занимается недвижимостью. По его словам, он не виделся с Елисеевым больше десяти лет.

Адвокат Тедиашвили заявил, что Бабарин вложил 250 тысяч долларов в криптовалютный проект Сумбаева и Маргиева, сам бизнесмен это отрицает. При этом Сумбаев писал подруге, что организует для «Миши» проект компании по производству оборудования для майнинга. Источник «Би-би-си» на рынке криптовалют предоставил журналистам дорожную карту этого проекта: последним пунктом указан «СКАМ», то есть спланированное банкротство.

Одновременно с криптовалютным проектом Сумбаев продолжал преследовать следователя Шишкину. В частности, как считают авторы расследования, он причастен к поджогу ее автомобиля Lexus в январе 2018 года. После случившегося хакер отправил подруге фото сгоревшей машины и написал: «Я устраиваю ад этой суке».

В Грузии Сумбаев нигде подолгу не жил и часто переезжал с места на место, опасаясь слежки. Основой своего дохода он называл продажу наркотиков и оружия. Источники издания говорят, что Сумбаев причастен к продаже наркотиков через магазин Los Zetas в даркнете (сперва он действовал через нелегальную торговую площадку RAMP, затем — через Hydra). «Би-би-си» предполагает, что он стоял во главе этого магазина, скрываясь под ником «Мигель Моралес». Меньше чем за два года работы на Hydra этот магазин совершил более 250 тысяч сделок. В конце августа он занимал 11-е место по продажам среди всех магазинов на этой площадке. Сам Сумбаев не ответил на вопросы о причастности к Los Zetas.

Убийство следователя Шишкиной организовали через даркнет. Подозреваемый попался на поездках в такси

В 2017 году, находясь в Грузии, Сумбаев написал подруге, что «организовывает заказное убийство». О чем идет речь, он не уточнял, при этом двое подростков, подозреваемых в убийстве следователя Евгении Шишкиной, уже на первом допросе заявили, что получили заказ в даркнете — от владельца магазина Los Zetas «Мигеля Моралеса».

В убийстве Шишкиной подозревается 19-летний студент Абдулазиз Абдулазизов из Петербурга. Посредником, по версии следствия, был его 17-летний друг, которого «Би-би-си» называет по инициалам «К. Г». Издание утверждает, что младший из них был одним из координаторов магазина Los Zetas. В материалах дела сказано, что заказчик вышел на «К. Г.» в даркнете, предложил заплатить за убийство следователя миллион рублей, после чего юноша привлек своего друга Абдулазизова.

Чтобы добраться из Петербурга в подмосковное Архангельское, где жила следователь, Абдулазизов воспользовался сервисом BlaBlaCar. Он арендовал номер в гостинице в соседней Опалихе, забрал из « » пистолет и патроны. Утром 9 октября 2018 года он приехал к дому Шишкиной на машине «Яндекс.Такси». В своих показаниях Абдулазизов отмечал, что следователь, заметив оружие, начала обороняться, из-за чего молодой человек упал и выстрелил, уже находясь на земле. Отойдя от места убийства на два квартала, Абдулазизов заказал «Яндекс.Такси» — именно эти поездки и помогли его выследить, указывают авторы расследования.

Ярослава Сумбаева задержали в Грузии с оружием, а России выдали за мошенничество

В ноябре 2018 года полиция Грузии задержала Ярослава Сумбаева возле дома в Гори, где его ждали супруга и маленькая дочь. При нем нашли пистолет и фальшивые документы на имя «Виталия Макарова». Его обвинили в незаконном приобретении огнестрельного оружия и использовании поддельного паспорта, после чего арестовали. Сумбаев попросил у властей Грузии политическое убежище, но ему отказали. Его адвокат Иван Норакидзе говорил, что хакер бежал в Грузию, опасаясь «преследования российских спецслужб».

Сам Сумбаев в письме журналистам заявил, что не причастен к убийству следователя Шишкиной. По его словам, уголовное дело в отношении него сфабриковано и он может назвать фамилии людей, причастных к этому. Сумбаев также заявил, что в 2012-2013 годах сотрудники ФСБ заставили его работать на них, чтобы «подрывать экономику США и европейских государств».

Обвинения в организации убийства следователя Сумбаеву пока не предъявлены. Россия требовала от Грузии, чтобы хакера выдали в связи с уголовным делом о мошенничестве с железнодорожными и авиабилетами. 24 октября его передали российским властям.

Пересказал Александр Бакланов