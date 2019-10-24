Грузия экстрадировала в Россию хакера Ярослава Сумбаева. Его считают заказчиком убийства следователя по особо важным делам

Грузия экстрадировала в Россию хакера Ярослава Сумбаева, который в России подозревается в причастности к убийству следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной.

Глава Минюста Грузии Тея Цулукиани сообщила, что адвокаты Сумбаева «обманывали грузинское общество», до последнего требуя приостановить процесс экстрадиции до решения ЕСПЧ, куда они направили соответствующий запрос. В действительности, заявила Цулукиани, еще в сентябре ЕСПЧ направил адвокату ответ, в котором говорилось, что суд не видит препятствий для экстрадиции.

Какой у Сумбаева процессуальный статус в деле об убийстве, неясно. «Русская служба Би-би-си» пишет, что российские правоохранительные органы считают его заказчиком убийства.

Сумбаев был задержан в Грузии в ноябре 2018 года. Решение об экстрадиции дважды откладывалось — сначала из-за прошения Сумбаева о политическом убежище, потом — из-за проверки дела на наличие политического аспекта (якобы Сумбаева могли преследовать из-за того, что он обладал информацией о кибервмешательстве России в дела других стран).

По версии российского следствия, Сумбаев и его подельники в 2013-2014 годах с помощью оформления возвратов поддельных билетов авиакомпании S7 заработали 17 миллионов рублей. Следователь Шишкина расследовала их дело.