Суд назначил от 10 до 13 лет хакерам, обвиняемым во взломе билетных систем РЖД и S7. Их лидера подозревают в организации убийства следователя

Басманный суд Москвы назначил от 10 до 13 лет лишения свободы троим хакерам, которые зарабатывали на фиктивном возврате железнодорожных и авиабилетов. Об этом сообщает ТАСС.

Максим Матюшев приговорен к 13 годам колонии строгого режима, Андрей Жданов — к 12,5 года колонии строгого режима, Кирилл Кулабухов — к 10 годам колонии общего режима. Всех троих обвиняли в мошенничестве и в организации преступного сообщества. Они не признали вину.

По версии следствия, хакеры входили в банду, которая в 2013-2014 годах занимались взломом электронных систем РЖД и S7 и фиктивным возвратом билетов. Всего по делу обвиняются 29 человек. Среди них предполагаемый лидер банды Ярослав Сумбаев, которого задержали в Грузии и два месяца назад экстрадировали в Россию.

По неподтвержденной информации, правоохранительные органы РФ считают Ярослава Сумбаева заказчиком старшего следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной. Она расследовала дело о взломах билетных систем РЖД и S7.