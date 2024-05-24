Бывший глава правительства Чечни стал помощником Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего председателя правительства Чечни Муслима Хучиева своим помощником. Распоряжение об этом опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. На сайте правительства документ пока не опубликован.

«Я рад, что опыт и талант Муслима Хучиева, которые были успешно им реализованы в нашей республике, востребованы на федеральном уровне», — написал Кадыров.

В правительстве пояснили РБК, что Хучиев будет заниматься региональной повесткой, в том числе контролировать исполнение поручений премьера по итогам рабочих поездок.

53-летний Хучиев занимал должность председателя правительства Чечни с июня 2018 года, а до этого он был мэром Грозного. В августе 2023 года США ввели против Хучиева санкции за причастность к насильственному вывозу украинских детей в Россию.

21 мая Кадыров сообщил, что Хучиев сложил с себя полномочия главы правительства Чечни в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности председателя правительства республики назначен Иса Тумхаджиев, который последние шесть лет был первым заместителем Хучиева.

В мае пост председателя парламента Чечни покинул один из ближайших соратников Кадырова — Магомед Даудов. Он заявил, что не знает, какую должность займет в будущем. Даудов также оставил пост президента футбольного клуба «Ахмат». На эту должность был назначен 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров. Он же стал министром по физической культуре и спорту.

В апреле «Новая газета Европа» опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Рамзан Кадыров серьезно болен — ему поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» — а в администрации президента России якобы начали «разрабатывать сценарий на случай вынужденной смены власти» в республике. Возможным преемником Кадырова издание называло бывшего замглавы МВД Чечни, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

Читайте пересказ этой статьи на «Медузе»

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов

Читайте пересказ этой статьи на «Медузе»

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов