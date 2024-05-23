Сын Кадырова в 18 лет стал президентом футбольного клуба «Ахмат» и министром спорта Чечни

Новым президентом футбольного клуба «Ахмат» назначен 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров.

«Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты», — говорится в заявлении на сайте «Ахмата».

Два дня назад Рамзан Кадыров заявил, что его старший сын Ахмат занял пост министра по физической культуре и спорту Чечни. Ранее он был первым заместителем министра спорта, а также занимал должность министра республики по делам молодежи.

Президентом «Ахмата» последние 13 лет был ближайший соратник главы Чечни Магомед Даудов. 15 мая он покинул пост председателя парламента республики, который занимал с 2015 года. Также на днях ушел в отставку председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

В конце апреля 2024 года «Новая газета Европа» опубликовала расследование, в котором утверждалось, что глава Чечни серьезно болен — ему поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» — а в администрации президента России якобы начали «разрабатывать сценарий на случай вынужденной смены власти» в республике. Возможным преемником издание называло бывшего замглавы МВД Чечни, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

Что известно о болезни Кадырова

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов

Что известно о болезни Кадырова

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов