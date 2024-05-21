Кадыров сообщил об увольнении главы правительства Чечни в связи с «переходом на другую работу»

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, на новом месте работы, которое он не назвал, будут востребованы «незаурядные деловые и личностные качества» и «богатый опыт» Хучиева. Он добавил, что благодаря Хучиеву Чечня «по праву занимает лидирующие позиции в различных федеральных рейтингах», а также «демонстрирует устойчивые показатели социально-экономического развития».

Исполнять обязанности председателя правительства Чечни, по словам Кадырова, будет Иса Тумхаджиев. Последние шесть лет он был первым заместителем Хучиева, а с 2016 по 2018 годы возглавлял Счетную палату Чечни.

53-летний Муслим Хучиев занимал должность председателя правительства Чечни с июня 2018 года, а до этого был мэром Грозного. Еще раньше он работал четыре месяца министром территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций республики, а с 2004 по 2005 годы был главой пресс-службы президента Чечни. В августе 2023 года США ввели в отношении Хучиева санкции за причастность к насильственному вывозу украинских детей в Россию.

15 мая пост председателя парламента Чечни покинул один из ближайших соратников Кадырова — Магомед Даудов, известный как «Лорд». Он заявил, что не знает, какой пост займет в будущем, но отметил, что для него самое важное — «быть на пути первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова».

В конце апреля 2024 года «Новая газета Европа» опубликовала расследование, в котором утверждалось, что глава Чечни серьезно болен — ему поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» — а в администрации президента России якобы начали «разрабатывать сценарий на случай вынужденной смены власти» в республике. Возможным преемником издание называло бывшего замглавы МВД Чечни, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

что известно о болезни кадырова

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов

что известно о болезни кадырова

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов