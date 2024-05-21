Кадыров сообщил о назначении своего 18-летнего сына министром Чечни по физической культуре и спорту

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат назначен министром по физической культуре и спорту. Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров.

Ахмат Кадыров последние три месяца занимал пост министра по делам молодежи Чечни. Теперь министерство возглавит Рамзан Висмурадов, сообщил Кадыров. «Радио Свобода» писало, что он — сын командира чеченского специального отряда быстрого реагирования «Терек» и зять самого Кадырова, женившийся на одной из его дочерей.

Занимавший пост министра по физической культуре и спорту Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни, сообщил глава республики.

Ахмату Кадырову в ноябре исполнится 19 лет. В ноябре 2023 года он стал первым заместителем министра по физкультуре и спорту. Должность министра республики по делам молодежи он занял в феврале 2024 года, а вместе с этим получил высшую награду республики — орден Кадырова.

Ранее Кадыров объявил об отставке председателя правительства Чечни Муслима Хучиева в связи с его переходом на другую работу, а в начале мая — об отставке председателя парламента республики Магомеда Даудова, известного как «Лорд».

В конце апреля 2024 года «Новая газета Европа» опубликовала расследование, в котором утверждалось, что глава Чечни серьезно болен — ему поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» — а в администрации президента России якобы начали «разрабатывать сценарий на случай вынужденной смены власти» в республике. Возможным преемником издание называло бывшего замглавы МВД Чечни, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

что известно о болезни кадырова

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов

что известно о болезни кадырова

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов