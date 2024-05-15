Магомед Даудов сложил полномочия спикера парламента Чечни. Чем он займется теперь, пока не объявлено

Магомед Даудов покинул пост председателя парламента Чечни, который он занимал с 2015 года.

«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», — цитирует Даудова ТАСС.

Решение о сложении депутатских полномочий было принято после совещания с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, заявил Даудов, не став раскрывать другие подробности.

Даудов утверждает, что не знает, какой пост займет в будущем, но отметил, что для него самое важное «быть на пути первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова».

Магомед Даудов до того, как занять пост спикера парламента, три года руководил администрацией главы республики. Даудов, известный под прозвищем Лорд, считается одним из ближайших сподвижников Рамзана Кадырова, также его называли вторым по влиятельности человеком в Чечне.

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