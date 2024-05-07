Владельцы «Макфы» предложили мировое соглашение по делу об изъятии компании: они выкупят часть предприятия и будут переводить деньги на нужды «СВО»

Владельцы производителя макаронных изделий АО «Макфа» предложили заключить мировое соглашение по делу об изъятии компании в пользу государства, в рамках которого они выкупят часть акций своей компании. Об этом «Ведомостям» и РБК рассказал адвокат Игорь Трунов.

«Мы заявили мировое соглашение, чтобы государство вошло во владение этим предприятием и осуществляло определенный государственный контроль, но за собственниками осталась определенная часть этого предприятия», — сказал Трунов.

Он пояснил, что переход предприятия под управление государства может привести к остановке производства, поскольку компания рискует попасть под санкции, которые создадут проблемы с обслуживанием иностранного оборудования.

По его словам, в рамках соглашения владельцы также будут ежегодно переводить миллиард рублей на «благотворительные цели, связанные со специальной военной операцией». Адвокат уточнил, что соответствующее предложение было сделано на заседании в Центральном районном суде Челябинска, а также доведено до Генпрокуратуры и Росимущества.

«Предлагаемое мировое соглашение представляет собой уникальный компромисс, который может учесть интересы как государства, так и бизнеса, а также обеспечить продовольственную безопасность и социальную стабильность в регионе. Такие прецеденты уже имеются в стране. Говорить о деньгах пока преждевременно, мы не знаем, какое решение примет государство», — заключил Трунов.

В конце марта Генпрокуратура подала иск в Центральный районный суд Челябинска с требованием об изъятии «Макфы» и связанных с ней компаний в пользу государства. По версии ведомства, эти фирмы имеют «коррупционное происхождение», поскольку их бенефициары — бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов и бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич — занимались бизнесом, когда работали в органах государственной власти. Ответчиками по иску выступают 34 юридических и 13 физических лиц.

В апреле стало известно, что судебный пристав в рамках иска арестовал активы родственников и партнеров Белоусова и Юревича. В постановлении говорилось, что сумма арестованных активов составляет 100 триллионов рублей. В Генпрокуратуре стоимость активов оценили в 46 миллиардов рублей. Адвокат Павел Хлюстов объяснил расхождение в оценке стоимости активов невнимательностью пристава.

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