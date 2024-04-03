Генпрокуратура оценила стоимость изымаемых по делу «Макфы» активов в 46 миллиардов рублей. Пристав оценил их в 100 триллионов

Генпрокуратура оценила стоимость арестованных активов по делу об изъятии в пользу государства крупнейшего производителя макарон «Макфа» в 46 миллиардов рублей. Об этом РБК сообщил представляющий компанию адвокат Павел Хлюстов. Оценку в 100 триллионов рублей он назвал «творчеством пристава».

«Генпрокуратура не указывала в своем иске 100 триллионов рублей, там содержатся другие цифры. Это, видимо, оценил соответствующее имущество непосредственный пристав, который накладывал на него арест. Сумма, которую указала прокуратура, существенно меньше, они оценивают изымаемое имущество в порядка 46 миллиардов», — заявил Хлюстов.

В разговоре с РИА Новости адвокат предположил, что расхождение в оценке стоимости активов можно объяснить невнимательностью пристава или попыткой создать негативное общественное мнение.

В то же время исковое требование Генпрокуратуры Хлюстов назвал «правовым фэнтези», которое «не основано на российском законодательстве». По его словам, ведомство основывает свои требования на статье об основаниях для прекращения права собственности (статья 235 ГК), в которой предусмотрено изъятие доходов, если не доказано их получение законным путем. Однако Хлюстов настаивает, что Генпрокуратура не привела данные «о том, что какие-то доходы были получены незаконным путем».

«Они просто в силу того, что лица занимали определенные должности, и в силу обстоятельств, которые они никак не доказывают, в материалах дела таких доказательств нет, они просто просят взять и изъять все имущество, которое якобы принадлежит двум лицам, двум бывшим депутатам Государственной думы», — пояснил адвокат.

Адвокат Игорь Трунов сообщил ТАСС, что сторона защиты обжаловала решение об аресте активов.

В конце марта Генпрокуратура подала иск в Центральный районный суд Челябинска с требованием об изъятии «Макфы» и связанных с ней компаний в пользу государства. По версии ведомства, эти фирмы имеют «коррупционное происхождение», поскольку их бенефициары — бывший депутат Вадим Белоусов и бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич — занимались бизнесом, когда работали в органах государственной власти.

В апреле стало известно, что судебный пристав в рамках иска арестовал активы родственников и партнеров Белоусова и Юревича. В постановлении пристава говорилось, что сумма арестованных активов составляет 100 триллионов рублей. Для сравнения, доходы федерального бюджета России в 2024 году, как ожидается, составят 35 триллионов рублей. Издание РБК тогда же отмечало, что заявленная приставом сумма превышает всю находящуюся в обращении рублевую денежную массу, которая на 1 марта составляла 99,4 триллиона рублей.

Дело о национализации «Макфы»

Судебный пристав арестовал активы на 100 триллионов рублей по иску о национализации «Макфы» Это три годовых бюджета России

Дело о национализации «Макфы»

Судебный пристав арестовал активы на 100 триллионов рублей по иску о национализации «Макфы» Это три годовых бюджета России