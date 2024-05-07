Путин в пятый раз вступил в должность президента России

Обновление. Владимир Путин в пятый раз официально вступил в должность президента России. На церемонии инаугурации в Кремле он в качестве главы государства принес присягу на Конституции РФ.

В Большом Кремлевском дворце прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Это пятая инаугурация Путина с 2000 года. Трансляцию церемонии вели российские федеральные СМИ, в том числе ТАСС.

Путин произнес присягу, в которой поклялся защищать «права и свободы человека и гражданина».

На церемонию приехали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие российские чиновники и главы регионов.

При этом дипломаты ряда «недружественных» стран, в том числе Великобритании и большинства государств Евросоюза, отказались присутствовать на церемонии. Сообщалось, что на церемонию приедет посол Франции Пьер Леви. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что их решение не станет поводом для каких-либо ответных мер Москвы.

Территория Кремля 7 мая закрыта для посетителей, пройти в него можно только по приглашениям.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, Владимир Путин набрал на выборах 87,28% голосов.

Не признавать итоги выборов президента России 2024 года призывала российская оппозиция, в том числе Юлия Навальная, супруга погибшего в колонии лидера российской оппозиции Алексея Навального, и политик и журналист Владимир Кара-Мурза. Европарламент принял резолюцию о нелегитимности «так называемых президентских выборов в России».

После церемонии инаугурации Путин получит право находиться на посту главы государства еще шесть лет — до мая 2030 года. Как отмечает «Интерфакс», по окончании пятого президентского срока Путин сможет считаться самым долго правившим главой российского государства после Ивана Грозного и Екатерины II.