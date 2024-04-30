В Казахстане задержали бывшего главу МВД по делу о превышении должностных полномочий во время протестов в январе 2022 года

Правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего министра внутренних дел страны по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Согласно сообщению ведомства, бывшего министра задержали 29 апреля. Его подозревают в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 4 статьи 362 УК Казахстана).

В уголовном деле, объявила пресс-служба, есть сведения, составляющие государственную тайну, поэтому «иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению».

Издание Tengri News напоминает, что в марте Генпрокуратура допросила бывшего министра в рамках расследования в отношении сотрудников силовых структур, связанного с необеспечением правопорядка и безопасности во время январских протестов.

В начале января 2022 года в городе нефтяников Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие регионы, а на протестующие стали выдвигать политические требования.

В некоторых городах протесты переросли в столкновения с силовиками и штурм правительственных зданий. Например, в Алматы на несколько часов был захвачен аэропорт. В первые дни протестов силовики разгоняли протестующих с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат и резиновых пуль. В ночь на 6 января в Алматы началась стрельба. 7 января президент Касым-Жомарт Токаев приказал силовикам и армии стрелять в «террористов» на поражение без предупреждения.

По официальным данным, во время беспорядков погибли 238 человек. В Генпрокуратуре также заявляли, что 92 человека погибли при вооруженных атаках на госучреждения, резиденцию президента, магазины и другие здания в Алматы и других городах.

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