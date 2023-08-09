В Казахстане судят участников протестов, погибших в январе 2022 года. Их убили во время беспорядков и столкновений с силовиками Это суды над «душами погибших», говорят в стране

Акция протеста в Алматы, 4 января 2022 года Vladimir Tretyakov / AP / Scanpix / LETA

В Казахстане продолжается преследование участников протестов, которые проходили в стране в январе 2022 года, рассказывает «Русская служба Би-би-си». По итогам тех событий было возбуждено более пяти тысяч уголовных дел, а осуждены — более 1200 человек. Уголовные дела возбуждены в том числе в отношении погибших — тех, кто был убит во время беспорядков и столкновений с силовиками. В частности, посмертно признаны виновными в участии в массовых беспорядках и терроризме шесть человек в Алматы, двое — в Кызылорде, семеро — в Таразе. Жители Казахстана назвали эти суды «процессами над арухами» — «душами погибших».

2 января 2022 года в городе нефтяников Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которым заправляют большую часть автомобилей региона. Затем митинги распространились на другие регионы, а на акциях стали звучать политические требования, в том числе требования к бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву отойти от управления Казахстаном. В некоторых городах изначально мирные протесты переросли в столкновения с силовиками и штурм правительственных зданий, в Алматы на несколько часов был захвачен аэропорт, разгромлено здание акимата и резиденция президента. В городе Талдыкорган был снесен памятник Назарбаеву. В первые дни протестов силовики разгоняли протестующих с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат и резиновых пуль. В ночь 6 января на площади Республики в Алматы началась стрельба. 7 января президент Касым-Жомарт Токаев приказал силовикам и армии стрелять в «преступников и убийц» на поражение без предупреждения. На фоне протестов Токаев объявил чрезвычайное положение, отправил правительство в отставку, заморозил цены на газ и занял место Назарбаева на посту главы Совета безопасности страны. По просьбе Токаева в страну прибыли войска Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан. По официальным данным, во время беспорядков погибли 238 человек. Генпрокуратура Казахстана утверждала, что среди погибших «есть преступники, есть и невинно погибшие». Ведомство также говорило, что 92 человека погибли при вооруженных атаках на госучреждения, резиденцию президента, магазины и другие здания в Алматы и других городах. Обстоятельства гибели других жертв следствие до сих пор не обнародовало, отмечает «Би-би-си».

Фигурантом такого дела стал 34-летний Шынгыс Тастанбеков. По версии следствия, он участвовал в беспорядках, а еще четверо фигурантов, также погибших во время протестов, нападали на резиденцию президента и акимат (администрацию) города. Им вынесли обвинительный приговор, который в июне оставил в силе апелляционный суд. «В связи со смертью подсудимых» суд не выносил наказания.

Адвокат семьи Тастанбековых Жаксылык Долда называет дело политическим. Он, в частности, ссылается на нарушения, допущенные при расследовании дела. Например, в качестве доказательства вины Тастанбекова следствие использовало фрагменты видео, на которых мужчина стоит в толпе. При этом, как отмечает Долда, видеосюжеты подвергались монтажу, хотя по нормам УПК должны демонстрироваться защите полностью. По словам адвоката, следствие приобщило к делу тот фрагмент, который ему выгоден. Защита утверждает, что на видео нет ни одного фрагмента, на котором было бы видно, что Тастанбеков нападал бы на здания или полицию.

Кроме того, следствие не провело портретную и фототехническую экспертизу, чтобы доказать, что на видео снят именно Тастанбеков. Изначально его также обвиняли в терроризме и нападении на госучреждения, от этих обвинения следствие отказалось в связи с отсутствием доказательств, пишет «Би-би-си».

Родственники Тастанбекова также не верят в его виновность. По словам его сестры Шынар, сведения в деле противоречат друг другу. В частности, раньше говорилось, что Тастанбекова убили 5 января у резиденции президента в Алматы, но в других материалах говорится, что его тело нашли 7 января в другом месте. Шынар также рассказала, что следователь предлагал семье погибшего подписать признательное заявление о том, что Тастанбеков был участником массовых беспорядков. Родственники отказались это сделать, после чего следователь, по словам Шынар, угрожал им. Она также считает, что ее брат не участвовал в погромах и захвате госучреждений, а вышел на мирный протест, чтобы поддержать митингующих и вместе с ними «донести чаяния народа до власти».

Департамент внутренних дел Алматы в январе 2022 года открыл дело об убийстве Тастанбекова, но расследовано оно не было, рассказал адвокат. По его словам, полицейский при первом осмотре тела указал в протоколе, что у Тастанбекова сквозное пулевое ранение и следы ожога на голени, но в заключении судмедэкспертизы про ожог уже не говорится. Адвокат предположил, что мужчину могли убить во время пыток, но суд не стал это учитывать. Генпрокуратура Казахстана признавала, что силовики пытали некоторых задержанных по делу о беспорядках, всего было заведено 203 уголовных дела о пытках и превышении власти. Кто именно стрелял в протестующих, до сих пор неизвестно.

Международные правозащитные организации призывали власти Казахстана провести независимое расследование, но президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что не считает нужным привлекать к расследование международных экспертов. «Справимся сами», — заявлял президент. К июню 2023 года в суде оказались обвиняемые в смерти только 12 человек, пишет «Би-би-си». По данным правозащитников, более 40 дел о гибели протестующих прекращены или засекречены.

Еще семь погибших признаны виновными в массовых беспорядках в Таразе. По словам журналиста Есдаулета Кызырбекулы, родители погибших не верят в официальную версию убийства их детей. Виновным в беспорядках признали, в частности, 17-летнего Андрея Опушиева. Он умер от огнестрельного ранения — в него стреляли со спины, пуля пробила ему грудь. У подростка также были сломаны челюсть, зубы, пальцы рук и левая нога. Расследование его убийства семья погибшего добиться не смогла.

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