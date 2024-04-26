Педиатра Надежду Буянову, на которую завели дело о «фейках» из-за жалобы вдовы военного, отправили в СИЗО

Суд по просьбе следствия ужесточил меру пресечения и отправил под стражу врача-педиатра из Москвы Надежду Буянову, на которую завели дело о «фейках» про армию из-за жалобы вдовы военного.

Буянову отправили в следственный изолятор на два месяца, до 25 июня, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева.

Следствие объяснило просьбу ужесточить врачу меру пресечения тем, что Буянова выехала в другой регион и сменила место жительства, не уведомив следователя. Врач, как утверждается, также уклонялась от явки в следственный орган для ознакомления с материалами дела.

До ареста Буянова находилась под запретом определенных действий. Ей было запрещено пользоваться средствами связи, а также общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, за исключением следователей, защитников и прокурора.

Дело против Надежды Буяновой завели после жалобы вдовы участника российского вторжения в Украину Анастасии Акиньшиной. По ее словам, во время приема она рассказала Буяновой, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, утверждала вдова, врач назвала ее мужа «законной целью Украины». Сама Буянова настаивала, что не говорила этого.

Уголовное дело в отношении врача возбудили в начале февраля по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Во время обыска силовики разгромили квартиру Буяновой.

Изначально Буяновой вменяли более мягкую часть статьи о «фейках» про армию (часть 1 статьи 207.3 УК), по которой ей грозило до пяти лет колонии. В середине апреля стало известно, что обвинение врачу ужесточили — теперь ей вменяют распространение «фейков» по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 стати 207.3 УК). Буяновой грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело Надежды Буяновой

Московского педиатра обвинили в «фейках» об армии, суд отказался ее арестовать На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа «законной целью Украины»

Дело Надежды Буяновой

Московского педиатра обвинили в «фейках» об армии, суд отказался ее арестовать На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа «законной целью Украины»