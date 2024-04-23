Мэра Орска спросили: «Муж у меня за что погиб?» Ответ: «Женщина не прописана в Орске»

Власти Оренбургской области отреагировали на видео, на котором жительница пострадавшего от паводка Орска отчитывает мэра города Василия Козупицу за бездействие.

Ролик со встречи главы города с жителями затопленных домов распространился в соцсетях 21 апреля. На нем запечатлена женщина, которая жалуется, что не получила от властей никакой помощи. «Муж у меня за что погиб? За то, что ты жопу свою тут прикрывал? И стоял краснел, — кричит она на мэра. — Имейте совесть. Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего! Муж за что погиб? За то, что вот именно, ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае. Не стыдно?»

Спустя двое суток после появления ролика в правительстве Оренбургской области заявили, что «социальные службы выясняют обстоятельства этой женщины», не назвав ее имени.

«На данный момент известно, что женщина прописана в Санкт-Петербурге, полгода назад приехала в Орск, остановилась у знакомых, не прописана в Орске, нигде официально не работает. Дом, в котором она гостила, оказался в затопленной части. Жалоб на невыплаты от хозяина дома не поступало», — рассказал агентству РИА Новости собеседник в правительстве.

Комментируя реплику женщины о том, что ее муж погиб на войне, представитель оренбургских властей сказал следующее: «Выяснили, что речь идет о бойце из Новотроицка, его мать получила региональные выплаты, она не жаловалась на неполучение федеральных выплат. Погибший воин не был женат».

Вечером 5 апреля в Оренбургской области прорвало дамбу, тысячи домов в Орске оказались затоплены. Власти начали эвакуацию людей. На третий день после прорыва дамбы жители Орска вышли на площадь к администрации, требуя помощи пострадавшим от затопления. Губернатор области Денис Паслер встретился с ними и пообещал выплаты и создание комиссии, которая проведет оценку ущерба и определит размер компенсаций. Мэр Орска, в свою очередь, пообещал пострадавшим выплаты по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

15 апреля соратники Алексея Навального опубликовали расследование про сына мэра Орска Василия Козупицы, который, как они выяснили, купил квартиру в элитном жилом комплексе в Дубае. Мэр ответил, что гордится своими детьми, которые «всего добиваются сами», добавив, что жизнь в Дубае «тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат».

В партии «Единая Россия» заявили, что к мэру Орска нет вопросов, потому что он «ничего дискредитирующего не совершил». «Если бы у него был несовершеннолетний сын, и мэр не указал бы квартиру, это был бы один вопрос. Сын совершеннолетний, он вправе делать все, что угодно», — сказали в партии.

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