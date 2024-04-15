Соратники Навального нашли квартиру в Дубае у сына мэра Орска

Сын Василия Козупицы, мэра города Орск, затопленного в результате наводнения, купил квартиру в элитном жилом комплексе в Дубае, выяснили соратники политика Алексея Навального.

Сделка произошла месяц назад. По данным расследователей, недвижимость Николая Козупицы площадью 91 квадратный метр находится в новом жилом комплексе и стоит около 33 миллионов рублей.

До покупки квартиры семья Николая Козупицы полгода жила в Саудовской Аравии. Об этом соратники Навального узнали из инстаграма его жены, где она подробно рассказывала о переезде.

Соратники Навального также выяснили, что с 2016 по 2023 год сыну мэра Орска принадлежало охранное предприятие «Вымпел», сам Василий Козупица до 2019 года был его формальным руководителем. Авторы расследования предполагают, что он и был настоящим владельцем компании.

Орск стал одним из наиболее пострадавших городов во время продолжающегося наводнения в Оренбургской области: там затопило около семи тысяч домов, 12 тысяч человек были эвакуированы, пять человек погибли. Причиной наводнения стал прорыв дамбы, которая должна защищать город от затопления, прорвало. Василий Козупица за несколько дней до прорыва лично осматривал дамбу и называл скопившуюся воду «нормальным явлением».

Василий Козупица занимает пост мэра Орска с 2019 года. После наводнения в интернете появилась петиция с требованием об отставке Козупицы, на данный момент ее подписали более трех тысяч человек.