Опубликованы спутниковые снимки Оренбургской области во время наводнения

Опубликовали спутниковые снимки, на которых показаны последствия весеннего паводка в Оренбургской области. Снимки подготовила американская компания Maxar Technologies, которая проводит коммерческую спутниковую съемку. Первым внимание на это обратило «Радио Свобода». На снимках, представленных 10 апреля, показаны несколько населенных пунктов Оренбургской области, в том числе административный центр региона, Оренбург. Снимки сделаны с 3 по 9 апреля.

Оренбург расположен на реке Урал. 3 апреля 2024 года Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Оренбург, 3 апреля 2024 года Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

В районе военного аэродрома Оренбург-2, 3 апреля 2024 года Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Жилые дома в районе аэродрома Оренбург-2, 3 апреля 2024 года Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Село Андреевка в Курманаевском районе. Расположено на левом берегу реки Бузулук. 8 апреля 2024 года Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Село Андреевка, 8 апреля 2024 года Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Поселок Акбулак расположен в долине реки Илек, притока Урала, 3 апреля 2024 года Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Поселок Акбулак, 3 апреля 2024 года

Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Сорочинск расположен на левом берегу реки Самары, притока Волги. 9 апреля 2024 года Maxar Technologies / AP / Scanpix / LETA

Сорочинск. 9 апреля 2024 года Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Российская госкорпорация «Роскосмос» 8 апреля опубликовала спутниковые снимки Оренбургской области, сделанные 3-5 апреля.

Орск расположен на реке Урал, 5 апреля 2024 года Роскосмос

Село Краснохолм в Оренбурге, 5 апреля 2024 года Роскосмос

Илекский и Соль-Илекский районы на юге Оренбургской области, где протекает река Урал, 3 апреля 2024 года Роскосмос

В Оренбургской области с 4 апреля действует режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за весеннего паводка. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Орске, где в ночь на 6 апреля произошел прорыв дамбы и подтопило около семи тысяч домов с приусадебными участками. В Оренбурге уровень воды в реке Урал вечером 9 апреля превысил опасный уровень в 930 сантиметров, к 12:00 мск 10 апреля уровень воды составил 1000 сантиметров. В Оренбурге подтоплены около двух тысяч домов и участков.

Читайте также

«Купили лодку, чтобы попробовать кому-то помочь» Как в Оренбургской области спасают животных, оказавшихся в зоне затопления. Рассказывают волонтеры

Читайте также

«Купили лодку, чтобы попробовать кому-то помочь» Как в Оренбургской области спасают животных, оказавшихся в зоне затопления. Рассказывают волонтеры