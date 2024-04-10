Опубликованы спутниковые снимки Оренбургской области во время наводнения
Опубликовали спутниковые снимки, на которых показаны последствия весеннего паводка в Оренбургской области. Снимки подготовила американская компания Maxar Technologies, которая проводит коммерческую спутниковую съемку. Первым внимание на это обратило «Радио Свобода». На снимках, представленных 10 апреля, показаны несколько населенных пунктов Оренбургской области, в том числе административный центр региона, Оренбург. Снимки сделаны с 3 по 9 апреля.
Российская госкорпорация «Роскосмос» 8 апреля опубликовала спутниковые снимки Оренбургской области, сделанные 3-5 апреля.
В Оренбургской области с 4 апреля действует режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за весеннего паводка. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Орске, где в ночь на 6 апреля произошел прорыв дамбы и подтопило около семи тысяч домов с приусадебными участками. В Оренбурге уровень воды в реке Урал вечером 9 апреля превысил опасный уровень в 930 сантиметров, к 12:00 мск 10 апреля уровень воды составил 1000 сантиметров. В Оренбурге подтоплены около двух тысяч домов и участков.