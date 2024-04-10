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Опубликованы спутниковые снимки Оренбургской области во время наводнения

Источник: Meduza

Опубликовали спутниковые снимки, на которых показаны последствия весеннего паводка в Оренбургской области. Снимки подготовила американская компания Maxar Technologies, которая проводит коммерческую спутниковую съемку. Первым внимание на это обратило «Радио Свобода». На снимках, представленных 10 апреля, показаны несколько населенных пунктов Оренбургской области, в том числе административный центр региона, Оренбург. Снимки сделаны с 3 по 9 апреля.

Оренбург расположен на реке Урал. 3 апреля 2024 года
Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA
Оренбург, 3 апреля 2024 года
Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA
В районе военного аэродрома Оренбург-2, 3 апреля 2024 года
Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA
Жилые дома в районе аэродрома Оренбург-2, 3 апреля 2024 года
Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA
Село Андреевка в Курманаевском районе. Расположено на левом берегу реки Бузулук. 8 апреля 2024 года
Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA
Село Андреевка, 8 апреля 2024 года
Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA
Поселок Акбулак расположен в долине реки Илек, притока Урала, 3 апреля 2024 года
Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA
Поселок Акбулак, 3 апреля 2024 года
Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA
Сорочинск расположен на левом берегу реки Самары, притока Волги. 9 апреля 2024 года
Maxar Technologies / AP / Scanpix / LETA
Сорочинск. 9 апреля 2024 года
Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Российская госкорпорация «Роскосмос» 8 апреля опубликовала спутниковые снимки Оренбургской области, сделанные 3-5 апреля.

Орск расположен на реке Урал, 5 апреля 2024 года
Роскосмос
Село Краснохолм в Оренбурге, 5 апреля 2024 года
Роскосмос
Илекский и Соль-Илекский районы на юге Оренбургской области, где протекает река Урал, 3 апреля 2024 года
Роскосмос

В Оренбургской области с 4 апреля действует режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за весеннего паводка. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Орске, где в ночь на 6 апреля произошел прорыв дамбы и подтопило около семи тысяч домов с приусадебными участками. В Оренбурге уровень воды в реке Урал вечером 9 апреля превысил опасный уровень в 930 сантиметров, к 12:00 мск 10 апреля уровень воды составил 1000 сантиметров. В Оренбурге подтоплены около двух тысяч домов и участков.

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