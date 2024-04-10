В Оренбурге уровень воды в реке Урал за ночь поднялся на полметра. Превышена опасная отметка

За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 81 сантиметр — до 978 сантиметров, сообщила городская администрация со ссылкой на гидрометцентр.

Вечером 9 апреля, в 22:00 по местному времени, уровень воды в Урале превысил опасную отметку в 930 сантиметров. По прогнозам специалистов, 10 апреля уровень воды увеличится еще от 30 до 70 сантиметров, сообщили в мэрии. Власти призвали жителей, находящихся в зоне подтопления, срочно покинуть свои дома.

В администрации Оренбурга добавили, что уровень воды в реке Сакмара за сутки вырос на восемь сантиметров и сейчас составляет 813 сантиметров при опасном значении 870 сантиметров.

В Оренбурге по состоянию на 9 утра подтоплено 2392 приусадебных участка и 1910 домовладений, сообщили в мэрии. За ночь подтопило около 300 домов. В пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребенка.

В четырех поселках Оренбурга решили отключить воду из-за подтопления трансформаторной подстанции, сообщили в «Росводоканале Оренбурга». Как пишет ТАСС, из-за подтопления администрация Оренбурга отключила связь и электричество в санатории «Дубовая роща» (расположен в 20 километрах от Оренбурга на реке Урал).

В Оренбургской области из-за весеннего паводка с 4 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Больше других пострадал Орск, где вечером 5 апреля прорвало насыпную дамбу. В Орске подтоплено 6793 жилых дома с приусадебными участками, эвакуированы более 2600 человек. Уровень воды в реке Урал в Орске снижается, на утро 10 апреля он составил 904 сантиметра.

Паводок наблюдается более чем в 30 регионах России. Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что основными причинами масштабного половодья стали промерзание почвы, большое количество выпавшего снега, резкое потепление и обильные осадки.

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