Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку. Жителей города призвали эвакуироваться из подтопляемых районов

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 931 сантиметра, превысив опасную отметку, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — добавил глава региона.

В пресс-службе администрации Оренбурга уточнили, что опасным считается уровень воды в реке на отметке 930 сантиметров. В зоне подтопления, как сообщается, находятся район Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок, поселок имени Куйбышева, ЖК «Гранд-парк».

Жителей города предупреждают об угрозе внезапного затопления с помощью сирен и сообщений по телевидению, пишет местный телеграм-канал «Урал56.ру».

При этом в Орске, который пострадал в результате паводка, уровень воды в реке Урал начал спадать, сообщает канал.

На фоне весеннего паводка в Оренбургской области с 4 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации. Одним из наиболее пострадавших городов стал Орск, где вечером прорвало насыпную дамбу. По последним данным МЧС России, всего в Оренбургской области подтоплены более 10 тысяч домов и 13 тысяч приусадебных участков, из зоны подтопления эвакуированы 6,5 тысячи человек.

Всего в результате паводков пострадали 37 российских регионов. Помимо Оренбургской области, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Курганской и Тюменской областях. В Звериноголовском округе под Курганом объявили принудительную эвакуацию.

Глава МЧС РФ Александр Куренков назвал основными причинами масштабного половодья в стране промерзание почвы, большое количество выпавшего снега, резкое потепление и осадки.