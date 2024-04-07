Спасательная лодка в зоне затопления после прорыва дамб в Орске Sputnik / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

В Орске продолжается эвакуация местных жителей, попавших в зону затопления из-за прорыва одной из дамб. Вечером 6 апреля прорвало вторую дамбу, власти объявили эвакуацию в поселке Никель, а также в районе Нового города. Ситуация начала ухудшаться и в Оренбурге, где местные власти закрыли несколько улиц и переулков и призвали жителей опасных зон покинуть свои дома добровольно. К утру 7 апреля уровень воды в реке Урал у города вырос почти на 30 сантиметров. Подтопленными оказались более 1300 оренбургских домохозяйств и 403 жилых дома. Власти эвакуировали около 900 человек. По поручению Путина в регион прилетел глава МЧС Александр Куренков. «Медуза» собрала главное, что произошло к утру 7 апреля.

Вечером 6 апреля в Орске прорвало вторую дамбу в районе улицы Борисоглебской. Власти объявили об эвакуации жителей поселка Никель.

Кроме того, смс об эвакуации вечером 6 апреля получили и жители Нового города Орска, сообщило местное издание «Урал56». В МЧС по региону ТАСС сообщили, что вода приближается к новой части города и подтвердили, что эвакуация объявлена для жителей трех улиц микрорайона. В Орске затопило центральную площадь Гагарина.

Утром 7 апреля власти сообщили, что «по наихудшему сценарию» развития обстановки в районе подтопления окажутся 6644 жилых дома.

Всего в городе было эвакуировано 1164 человека, в том числе 336 детей. По данным правительства Оренбургской области, в Орске организовано 12 пунктов временного размещения для эвакуированных.

Эвакуация жителей в Орске, 6 апреля 2024 года Russian Ministry of Emergency / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Ситуация начала ухудшаться и в Оренбурге. Приток паводковых вод в правительстве области назвали «стабильным», однако вечером 6 апреля власти объявили о частичном ограничении движения автомобилей и о возведении искусственной насыпи на улице Уральской. Кроме того, на нескольких улицах в микрорайоне Овчинный городок отключили электроснабжение домов.

К утру 7 апреля в городской администрации сообщили, что за сутки река Урал у Оренбурга прибавила еще 28 сантиметров. Местное издание «Урал56» отмечает, что уровень воды достиг 856 сантиметров, опасным считается 930 сантиметров.

Подтопленными оказались 1347 домовладений, эвакуировали 428 человек, в том числе 27 детей. Позже в правительстве сообщили, что в Оренбурге подтоплено 403 жилых дома. Эвакуировано 889 человек, в том числе 229 детей.

Правительство рекомендовало жителям Оренбурга и сел, находящихся в зоне повышенного риска, покинуть свои дома, «не дожидаясь ухудшения ситуации». Глава города Сергей Салмин ранее предупреждал, что жителей, не покинувших дома в опасной зоне добровольно, будут эвакуировать принудительно.

Глава Оренбургской области Денис Паслер к утру 7 апреля сообщил, что за сутки совокупный приток воды в Ириклинское водохранилище уменьшился, и ситуация позволяет снизить объем сброса воды на 500 кубометров в секунду — до 1670. Однако паводковые процессы, как заявили в администрации, «пока не снижают темп». Губернатор Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области.

Эвакуация жителей в Орске Sergey Niikiforov / Sputnik / Scanpix / LETA

В Орск прилетел глава МЧС Александр Куренков. Накануне вылететь в Оренбургскую область, чтобы «на месте организовать все необходимые работы» в зоне подтопления Куренкову поручил Владимир Путин.

Куренков заявил, что наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе и районе Старого города Орска. Силы и средства, задействованные в ликвидации последствий, он назвал «достаточными».

Опасность угрожает и соседней Курганской области. Глава региона Вадим Шумков написал вечером 6 апреля, что прогноз по паводку «в связи с растущими сбросами соседей» резко ухудшается. По его словам, по Кургану уже ожидается уровень воды выше девяти метров с возможным достижением уровня 1994 года. Шумков перечислил в своем сообщении ряд населенных пунктов, которые в таком случае окажутся подтопленными.