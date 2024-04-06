Мэр Орска сообщил о новом прорыве дамбы. Власти объявили срочную эвакуацию жителей поселка Никель

В Орске в районе улицы Борисоглебского произошел новый прорыв дамбы, сообщает местное издание «Урал56.ру» со ссылкой на мэра города Василия Козупицу.

«Ситуация осложняется. Сначала произошло перетекание, затем прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебской. Вода стремительно поступает в город. Прошу всех, учитывая печальный опыт Старого города, эвакуироваться своевременно», — сказал журналистам Козупица.

По данным издания, этот прорыв стал уже третьим. В первый раз дамбу прорвало на улице Оренбургская в районе Старого города Орска, во второй — на Никельской объездной.

Чуть ранее власти Оренбургской области объявили, что в поселке Никель (входит в состав Орска) проводится срочная эвакуация жителей. «Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома», — писала пресс-служба правительства региона. О новом прорыве дамбы в публикации не сообщалось.

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