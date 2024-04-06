В Оренбургской области после прорыва дамбы около двух с половиной тысяч домов оказались подтоплены, тысячи жителей эвакуированы Власти полагают, что вода уйдет не раньше, чем через полторы-две недели

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало насыпную дамбу на реке Урал, в результате чего половина микрорайона Старый город оказалась подтоплена. Местные власти полагают, что в скором времени весь жилой сектор микрорайона будет подтоплен, и призывают жителей срочно эвакуироваться. По всей Оренбургской области подтопило 2,5 тысячи домов, в регионе введен режим ЧС.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало насыпную дамбу на реке Урал, в результате чего тысячи домов оказались подтоплены.

Прорыв дамбы, построенной в 2014 году в целях защиты автомобильной дороги и укрепления берега реки, произошел на фоне паводков и обусловленного ими рекордного сброса воды с Ириклинского водохранилища. По данным местных властей, еще 3 апреля с водохранилища сбрасывали 790 кубометров воды в секунду, но 4 апреля этот показатель увеличился до 1672 кубометров в секунду, а 5 апреля — до 2170 кубометров в секунду, пишет «Коммерсант».

Сотрудник экстренных служб снимает видео недалеко от места прорыва дамбы. 5 апреля Sergey Niikiforov / Sputnik / Scanpix / LETA

Накануне прорыва дамбы глава города Орска Василий Козупица уверял, что она должна выдержать такую нагрузку, поскольку была рассчитана на сброс более 2500 кубометров в секунду. В тот же день власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Администрация Орска объявила эвакуацию жителей «в связи с угрозой прорыва дамбы» 5 апреля в 18:00 по московскому времени. Через несколько часов дамбу прорвало, а под угрозой затопления оказались два из трех районов города — Ленинский и Советский. В оперативных службах агентству ТАСС тогда сообщили, что в зону подтопления могут попасть около четырех тысяч частных жилых домов.

МЧС России

По данным властей, самая сложная ситуация сложилась в микрорайоне Старый город в Советском районе, застроенном, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами, уточняет «Интерфакс». По данным МЧС, в микрорайоне подтоплены 600 домов.

В ведомстве сообщили, что к эвакуации жителей были привлечены более 530 специалистов. Спасатели используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости. К настоящему моменту из микрорайона эвакуировали порядка 700 жителей. В пунктах временного размещения уже находятся более 400 человек, сообщили местные власти. Остальные жители, как пишет «Интерфакс», уезжают к родственникам в микрорайон Новый город на другом берегу реки.

МЧС России

Всего в Оренбургской области, по данным правительства региона, оказались подтоплены более двух с половиной тысяч домов, а более четырех тысяч человек эвакуировались. Кроме того, в 12 населенных пунктах было нарушено энергоснабжение. В семи из них электроэнергия подается от резервных источников. В остальных электричество не появится до стабилизации ситуации. Власти региона полагают, что вода из затопленного Орска уйдет не раньше, чем через полторы-две недели.

Также появилась информация о трех погибших в Орске. «Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу», — заявили ТАСС в экстренных службах. В то же время РБК сообщает, что в зоне подтопления в Старом городе были обнаружены тела двух человек. В управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области изданию заявили, что «по предварительной оценке, ни на территории приусадебного участка, ни в доме, воды не было, чтобы связывать это как-то с подтоплением».

МЧС России

Позднее ТАСС в оперативных службах региона рассказали, что дамба в Орске полностью разрушилась. Власти региона заявили «Интерфаксу», что информация о полном разрушении плотины не соответствует действительности. «Дамба длиной несколько километров. Нагрузку она испытывает там, где много воды. Утром в субботу здесь было разрушено в пределах десяти метров», — заявил собеседник агентства.