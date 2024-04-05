В Орске прорвало дамбу. Часть города эвакуируют

Прорыв дамбы произошел в Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В Единой дежурной диспетчерской службе Орска сообщили «Интерфаксу», что дамбу прорвало паводком.

Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления, рассказал собеседник агентства. В зону подтопления могут попасть около четырех тысяч частных жилых домов, где проживают примерно 10 тысяч человек. «Прорыв дамбы угрожает в первую очередь частному сектору Орска», — заявили ТАСС в оперативных службах.

По данным издания «Урал56.ру», идет эвакуация из старого города Орска.

Спасатели с муниципальными службами пытаются укрепить дамбу, сообщили в МЧС.

В магазинах Орска раскупили почти всю питьевую воду.