Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил строительной безопасности (часть 1 статьи 216 УК) и халатности (часть 1 статьи 293 УК) из-за прорыва дамбы в Орске, сообщает пресс-служба ведомства.

«5 апреля 2024 года в Советском районе города Орска вследствие паводка произошел прорыв насыпной дамбы, что привело к подтоплению жилых домов. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее возбудить дело потребовала прокуратура Оренбургской области. По версии ведомства, прорыв дамбы произошел в связи с «несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание дамбы в надлежащем техническом состоянии». В прокуратуре также заявили, что органы Гостехнадзора выявляли в ходе проверок нарушения содержания объекта. Какие именно, в ведомстве не уточнили.

После прорыва дамбы Оренбургской области оказались подтоплены тысячи домов, а жителям пришлось эвакуироваться. По последним данным, на территории региона подтоплено более четырех тысяч жилых дома, почти восемь с половиной дачных участков и 47 мостов, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Подробнее о случившемся

В Оренбургской области после прорыва дамбы около двух с половиной тысяч домов оказались подтоплены, тысячи жителей эвакуированы Власти полагают, что вода уйдет не раньше, чем через полторы-две недели

Подробнее о случившемся

В Оренбургской области после прорыва дамбы около двух с половиной тысяч домов оказались подтоплены, тысячи жителей эвакуированы Власти полагают, что вода уйдет не раньше, чем через полторы-две недели