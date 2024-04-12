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Власти объявили массовую эвакуацию в Оренбурге из-за наводнения. Вот как сейчас выглядит город
Источник: Meduza
В Оренбургской области продолжается наводнение, вызванное повышением воды в реке Урал. Власти 12 апреля объявили о начале массовой эвакуации в некоторых районах Оренбурга. По состоянию на утро этого дня в городе, население которого превышает полмиллиона человек, затоплены 4963 приусадебных участка и 2687 домовладений, за последние сутки затопило 995 участков и 361 дом. Вот как сейчас выглядит Оренбург и его ближайшие пригороды.