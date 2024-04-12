В Оренбурге объявлена массовая эвакуация

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе проводится массовая эвакуация из-за паводка.

«В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны», — написал Салмин в своем телеграм-канале.

Мэр призвал эвакуироваться жильцов ЖК Гранд-парк, поселков имени Куйбышева и Солнечного, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок.

«Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — добавил глава Оренбурга.

В Оренбургской области из-за паводка с 4 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Сложная ситуация возникла в Орске, где вечером 5 апреля прорвало дамбу. В Оренбурге уровень воды в реке Урал превысил опасную отметку в 930 сантиметров вечером 9 апреля. По состоянию на утро 12 апреля в Оренбурге подтоплены 4963 приусадебных участка и 2687 домовладений, за последние сутки подтопило 995 участков и 361 дом.

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