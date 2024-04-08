Мэр Орска после митинга, устроенного жителями, пообещал по 100 тысяч рублей всем семьям, пострадавшим от паводка

Всем семьям жителей Орска, пострадвашим от последствий прорыва дамбы, выплатят по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, заявил мэр города Василий Козупица, подводя итоги встречи с горожанами на митинге.

«Сегодня встретился с орчанами, которые из-за паводка лишились своего жилья. Они пришли к администрации города и задавали вопросы. Вопросы простые и понятные», — написал Козупица.

Сумму в 100 тысяч рублей на человека семьи получат не в качестве компенсации за утраченное имущество, а как «первоочередную поддержку, чтобы хоть немного оправиться от беды», заявил мэр. По его словам, этим правом уже воспользовались более 200 жителей Орска, и прием заявлений продолжается.

Кроме того, Козупица перечислил другие меры поддержки, которые пообещал на встрече с жителями губернатор Оренбургской области Денис Паслер — комиссии по оценке ущерба, которые начнут работать, когда уйдет вода, компенсации аренды жилья, которое приходится снимать людям, оставшимся без дома и приостановку выплат по ЖКХ на период ЧС.

Также, как заявил Козупица, будет увеличено количество полицейских патрулей для охраны подтопленных территорий от мародеров.

Днем 8 января жители Орска вышли на митинг к зданию администрации, требуя выплат за подтопленное жилье и поддержки со стороны властей. К протестующим вышел мэр города Василий Козупица, а затем инициативную группу пригласили в здание администрации на встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером.

Паслер по итогам встречи пообещал ряд мер поддержки, включая выплату 10 тысяч рублей в месяц на аренду жилья, а также выплаты бизнесу, пострадавшему от последствий паводка. Кроме того, губернатор заявил, что в городе будет построена новая дамба.

как жители орска добились встречи с губернатором

Жители Орска собрались на митинг и добились встречи с губернатором Он велел им убрать телефоны и пожаловался, что лишился отпуска — и «даже одежду поменять ни разу не смог»

как жители орска добились встречи с губернатором

Жители Орска собрались на митинг и добились встречи с губернатором Он велел им убрать телефоны и пожаловался, что лишился отпуска — и «даже одежду поменять ни разу не смог»