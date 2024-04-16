В «Единой России» не планируют применять какие-либо санкции в отношении мэра Орска и секретаря местного отделения партии Василия Козупицы, чей сын, по данным соратников Алексея Навального, владеет квартирой в Дубае. Об этом ТАСС заявили два анонимных источника в правящей партии.

«В партии к мэру Орска нет вопросов, потому что он ничего дискредитирующего не совершил. Если бы у него был несовершеннолетний сын, и мэр не указал бы квартиру, это был бы один вопрос. Сын совершеннолетний, он вправе делать все, что угодно», — сказал один из собеседников агентства.

Второй источник также подтвердил, что не видит причин для какого-либо наказания мэра. «В данном случае в партии пока не стоит этот вопрос для рассмотрения, потому что нет того, что в отношении него можно предъявить», — сказал он.

Накануне соратники Алексея Навального выпустили расследование о семье мэра города Орска, затопленного в результате наводнения. По их данных, месяц назад сын Василия Козупицы Николай купил за 33 миллиона рублей квартиру площадью 91 квадратный метр в элитном жилом комплексе в Дубае. До покупки квартиры семья Николая Козупицы полгода жила в Саудовской Аравии, выяснили соратники Навального.

Вечером 15 апреля Василий Козупица записал ответное видеообращение, заявив, что гордится своим сыном, уехавшим на работу в Саудовскую Аравию. «Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат», — отметил мэр.

Орск стал одним из наиболее пострадавших городов во время продолжающегося наводнения в Оренбургской области: там затопило около семи тысяч домов, 12 тысяч человек были эвакуированы, пять человек погибли. Причиной наводнения стал прорыв дамбы, которая должна защищать город от затопления. Василий Козупица за несколько дней до прорыва лично осматривал дамбу и называл скопившуюся воду «нормальным явлением».

Василий Козупица занимает пост мэра Орска с 2019 года. После наводнения в интернете появилась петиция с требованием об отставке Козупицы, на данный момент ее подписали более трех тысяч человек.