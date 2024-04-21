«Ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае». Жительница Орска раскритиковала мэра затопленного города за бездействие

Жительница Орска раскритиковала мэра города Василия Козупицу, упрекнув его, что он «сидит в чистых штанах» и у него «сын в Дубае», а пострадавшие от паводка две недели ходят «без денег, без всего».

На видео, опубликованном телеграм-каналом «НеТВ», жительница Орска, обращаясь к стоящему перед ней Козупице, говорит, что не получала никакой помощи. «Муж у меня за что погиб? За то, что ты жопу свою тут прикрывал? И стоял краснел», — кричит она.

Окружающие пытаются ее успокоить, но она говорит, что ей плохо, потому что «не дозвониться, ничего не сделать, никто не отвечает». «А вы сидите, у вас все хорошо только! Имейте совесть. Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего! Муж за что погиб? За то, что вот именно, ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае. Не стыдно?», — обращаясь к Козупице, продолжает жительница Орска. Где и когда прошла эта встреча, не уточняется.

Накануне сам Козупица сообщил, что ежедневно встречается с жителями Орска, пострадавшими от паводка, у которых «много вопросов» и которые «хотят понимать, что же делать дальше». При этом, по его словам, в «большом информационном потоке» есть много «фейков и слухов».

21 апреля Козупица написал, что в зоне подтопления в Орске остались 786 жилых домов — 11% от общего количества с начала паводка.

Вечером 5 апреля в Оренбургской области прорвало дамбу, тысячи домов в Орске оказались затоплены. Власти начали эвакуацию людей. На третий день после прорыва дамбы жители Орска вышли на площадь к администрации, требуя помощи пострадавшим от затопления. Губернатор области Денис Паслер встретился с ними и пообещал выплаты и создание комиссии, которая проведет оценку ущерба и определит размер компенсаций. Мэр Орска, в свою очередь, пообещал пострадавшим выплаты по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

15 апреля соратники Алексея Навального опубликовали расследование про сына мэра Орска Василия Козупицы, который, как они выяснили, купил квартиру в элитном жилом комплексе в Дубае. Мэр ответил, что гордится своими детьми, которые «всего добиваются сами», и рассказал, что сын закончил вуз по специальности «инженер-геолог», около 10 лет работал на Сахалине, а потом уехал на работу в Саудовскую Аравию. Как заявил Козупица, жизнь в Дубае «тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат».

В партии «Единая Россия» заявили, что к мэру Орска нет вопросов, потому что он «ничего дискредитирующего не совершил». «Если бы у него был несовершеннолетний сын, и мэр не указал бы квартиру, это был бы один вопрос. Сын совершеннолетний, он вправе делать все, что угодно», — сказали в партии.

как прошла встреча жителей орска с денисом паслером

Жители Орска собрались на митинг и добились встречи с губернатором Он велел им убрать телефоны и пожаловался, что лишился отпуска — и «даже одежду поменять ни разу не смог»

как прошла встреча жителей орска с денисом паслером

Жители Орска собрались на митинг и добились встречи с губернатором Он велел им убрать телефоны и пожаловался, что лишился отпуска — и «даже одежду поменять ни разу не смог»