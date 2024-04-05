Суд взыскал с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината 105 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требование Генеральной прокуратуры о взыскании с бывших владельцев предприятий группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и акционерного общества «Компания Эталон» 105 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба суда.

Генпрокуратура обратилась с иском в отношении бизнесмена Юрия Антипова, его родственников и принадлежащей им компания «Эталон», через которую они владели активами группы ЧЭМК, в середине апреля.

Первоначально ведомство требовало взыскать с них 25,83 миллиардов рублей, однако позднее Генпрокуратура уточнила свое требование, увеличив заявленную сумму до 105 миллиардов. Тогда ведомство включило в число ответчиков группу компаний «Ариант» и связанных с ней предпринимателей Александра Аристова и Алексндра Кретова, а также их родственников.

Суд приступил к рассмотрению дела утром 5 апреля в закрытом режиме, уточняет РБК. Иск Генпрокуратуры был удовлетворен. Суд постановил изъять в пользу государства в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма „Южная“, ООО „Агрофирма „Ариант“, ООО „ЦПИ — Ариант“, ООО „Катав-Ивановский литейный завод“.

Предприятия группы ЧЭМК — крупнейшие в стране производители ферросплавов, используемых при изготовлении стали для военной техники, авиационных двигателей и боеприпасов.

В середине февраля Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства акции Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и Кузнецкого завода ферросплавов, принадлежащих „Компании Эталон“ Юрия и Людмилы Антиповых. По версии ведомства, Антиповы якобы незаконно получили эти активы в результате приватизации в 1990-х годах.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры 26 февраля. Тогда же стало известно, что Юрия Антипова вызвали на допрос в полицию по делу о мошенничестве.

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