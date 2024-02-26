Владельца челябинского металлургического завода, национализированного по иску Генпрокуратуры, вызвали на допрос по делу о мошенничестве

Владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова вызвали на допрос в полицию по делу о мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник «Интерфакса» заявил, что Антипов был вызван в полицию «после принятия решения об истребовании у нынешних собственников в пользу РФ акций его предприятий». В каком статусе он проходит по делу о мошенничестве, и против кого оно возбуждено, не уточняется.

Вместе с этим ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что Антипов задержан в рамках дела о мошенничестве. Однако источник «Интерфакса» заявил, что «информацией о задержании предпринимателя он не располагает». Baza также пишет о допросе. «Однако не исключено, что по итогам допроса Антипова могут задержать», — уточняет телеграм-канал.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, потребовавшей изъять акции трех промышленных предприятий Челябинского электрометаллургического комбината в пользу государства.

Об иске Генпрокуратуры стало известно 13 февраля. Ведомство потребовало изъять акции Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и Кузнецкого завода ферросплавов, принадлежащих компании «Эталон» Юрия и Людмилы Антиповых. Генпрокуратура заявила, что активы предприятий попали к Антиповым незаконно в результате приватизации в 1990-х годах. В ЧЭМК ответили, что подобная схема приватизации использовалась «абсолютно во всех регионах России», но «ошибки» выявлены только в нескольких предприятиях.

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