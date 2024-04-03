Омбудсмен Чечни назвал суицидом смерть уроженца региона в московском ОВД. Его, как сообщалось, задержали после теракта в «Крокусе»

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что задержание уроженца республики Асхаба Успанова не было связано с терактом в «Крокус Сити Холле», а его смерть в московском отделе полиции считают суицидом. Пост об этом Солтаев опубликовал в своем телеграм-канале.

О том, что Успанова задержали ночью 22 марта — сразу после теракта в подмосковном концертном зале, сообщал оппозиционный чеченский телеграм-канал 1ADAT. Информацию о смерти уроженца Чечни «Агентству» подтвердила его мать. Как сообщалось, Успанова задержали на остановке, вскоре после чего он умер в отделе полиции. 1ADAT утверждал, что уроженца Чечни пытали, а затем инсценировали самоубийство.

Чеченский омбудсмен назвал сообщения о задержании и обстоятельствах смерти Успанова «слухами и ложными домыслами», которые распространяют «прозападные СМИ» и «иноагенты». Со ссылкой на родственников погибшего Солтаев заявил, что Успанова задержали за несколько часов до теракта и он не мог быть причастен к нападению на «Крокус».

«С самого начала это дело на моем личном контроле. Асхаб Успанов, задержанный в Москве, умер в отделении полиции. По официальной версии правоохранителей, Успанов совершил суицид», — заявил омбудсмен. По его словам, с просьбой проверить обстоятельства гибели Успанова к нему обратился дядя погибшего.

Вечером 22 марта группа вооруженных людей открыла стрельбу по посетителям и сотрудникам «Крокус Сити Холла», а затем подожгла концертный зал. По последним данным российских властей, при нападении погибли 144 человека, пострадали более 550 человек.

По уголовному делу о теракте арестованы десять обвиняемых, в том числе четверо предполагаемых исполнителей. На заседании по избранию меры пресечения они были со следами пыток — одного из них привезли на медицинской каталке.