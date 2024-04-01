«Агентство»: в московском отделе полиции умер уроженец Чечни, которого задержали в ночь после теракта в «Крокусе»

Уроженец Чечни Асхаб Успанов, которого задержали ночью 22 марта, после теракта в «Крокус Сити Холле», умер спустя несколько часов по неизвестным причинам, пишет «Агентство» со ссылкой на его мать Таису Успанову.

По ее словам, Успанова задержали на автобусной остановке, когда он ехал на работу к жене. Где конкретно это произошло, она не уточнила. После задержания, как рассказывает Таиса Успанова, ее сын позвонил жене. Она хотела приехать за ним, но попросил ее этого не делать, сказав, что «у них на меня ничего нет». Позже, по словам матери, Успанов снова позвонил жене и попросил приехать за ним в отделение, сказав, что «нагрубил силовикам».

Жена Успанова, как рассказывает его мать, приехала в отделение через два часа. Там ей сказали, что «ее мужа больше нет». Таиса Успанова утверждает, что сына похоронили в Чечне, но не уточняет, как и когда ей отдали тело, были ли на нем следы пыток и какая причина смерти.

О смерти Успанова также сообщил оппозиционный чеченский телеграм-канал 1ADAT 29 марта. В сообщении говорится, что Успанов возвращался после работы домой, на остановке на него напали люди в масках, и он, не поняв, что это силовики, «оказал сопротивление». Телеграм-канал утверждает, что Успанова после задержания пытали и описывает сломанные ребра и позвоночник, следы удушья и «повсеместные гематомы».

Также 1ADAT опубликовал видео с телом Успанова после вскрытия. Голос за кадром говорит, что силовики инсценировали самоубийство через повешение. Мать Успанова сказала «Агентству», что ее сын ничего не мог сделать с собой, «потому что он был мусульманином».

«Агентство» выяснило, что Успанов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в строительной сфере. В базе данных системы «СПАРК» его ИП значится как ликвидированное в связи со смертью 22 марта, пишет издание.

После теракта в «Крокус Сити Холле» ФСБ заявила о задержании 11 человек, подозреваемых по делу. Суды уже арестовали десятерых человек, включая четверых исполнителей. На заседании они были со следами пыток — одного из них привезли на медицинской каталке.

В Москве и других городах начались рейды против уроженцев Таджикистана и других республик. В Петербурге, как сообщал правозащитный проект «Первый отдел», силовики провели операцию «Антимигрант», в ходе которой массово выявляли иностранных граждан, не имеющих права на пребывание в России. В Москве, как подсчитала «Русская служба Би-би-си», суды в начале недели после теракта за два дня зарегистрировали 784 постановления о нарушении правил въезда в Россию иностранцами — больше, чем за всю предыдущую неделю.

Главы таджикских диаспор, по данным телеграм-канала Baza, рекомендовали своим согражданам не выходить из дома по вечерам после работы и не посещать массовые мероприятия. Предостережение также опубликовал МИД Кыргызстана, рекомендовавший своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию в связи с введением усиленных мер безопасности.

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