В Петербурге идет операция «Антимигрант» — иностранцев массово задерживают и депортируют
Правоохранительные органы Петербурга проводят масштабную операцию «Антимигрант» по выявлению и депортации иностранных граждан, не имеющих права на пребывание в России. Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел».
«К Центрам временного содержания иностранных граждан не подойти. Вокруг много спецтехники и автобусов для поездки в аэропорт. Также проходят рейды по общежитиям и квартирам. Все спецприемники переполнены», — рассказал организации неназванный адвокат, представляющий интересы некоторых иностранных граждан.
По его словам, мигрантов массово высылают из страны на самолетах из аэропорта «Пулково». «Вчера только из одного Выборгского района Петербурга было депортировано более 64 иностранных граждан. Вылетело два полных самолета», — рассказал собеседник «Первого отдела».
Днем в пятницу в аэропорт отправились еще несколько автобусов с задержанными, в отношении которых принято решение о выдворении, добавил защитник.
После теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», по подозрению в котором были задержаны граждане Таджикистана, в Москве усилились проверки людей с «восточной внешностью». По данным Русской службы «Би-би-си», на неделе в московских судах выросло число дел о нарушении правил въезда в РФ. Также среди граждан резко выросли ксенофобные настроения. Сообщалось, что в российских городах люди начали отказываться от поездок на такси с водителями из Таджикистана, а главы таджикских диаспор стали рекомендовать своим согражданам не выходить из дома по вечерам.