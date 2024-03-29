Правоохранительные органы Петербурга проводят масштабную операцию «Антимигрант» по выявлению и депортации иностранных граждан, не имеющих права на пребывание в России. Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

«‎К Центрам временного содержания иностранных граждан не подойти. Вокруг много спецтехники и автобусов для поездки в аэропорт. Также проходят рейды по общежитиям и квартирам. Все спецприемники переполнены»‎, — рассказал организации неназванный адвокат, представляющий интересы некоторых иностранных граждан.

По его словам, мигрантов массово высылают из страны на самолетах из аэропорта «Пулково». «‎Вчера только из одного Выборгского района Петербурга было депортировано более 64 иностранных граждан. Вылетело два полных самолета», — рассказал собеседник «Первого отдела».

Днем в пятницу в аэропорт отправились еще несколько автобусов с задержанными, в отношении которых принято решение о выдворении, добавил защитник.

После теракта 22 марта в «‎Крокус Сити Холле», по подозрению в котором были задержаны граждане Таджикистана, в Москве усилились проверки людей с «восточной внешностью». По данным Русской службы «Би-би-си», на неделе в московских судах выросло число дел о нарушении правил въезда в РФ. Также среди граждан резко выросли ксенофобные настроения. Сообщалось, что в российских городах люди начали отказываться от поездок на такси с водителями из Таджикистана, а главы таджикских диаспор стали рекомендовать своим согражданам не выходить из дома по вечерам.

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