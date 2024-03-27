В Москве с начала недели увеличилось число дел о нарушении правил въезда в РФ. «Би-би-си» предполагает, что в городе ужесточили проверки мигрантов после теракта в «Крокусе»

С утра понедельника, 25 марта, в московских судах зарегистрировали 784 постановления о нарушении правил въезда в Россию иностранными гражданами (статья 18.8 КоАП РФ). На это обратила внимание Русская служба «Би-би-си». Из этого издание делает предположение, что в столице могли ужесточить проверки в отношении мигрантов.

За всю прошлую неделю по этой статье в столичных судах было зарегистрировано 1106 постановлений. «Би-би-си» отмечает, что московские суды предоставляют решения без паспортных данных, поэтому «точный анализ по гражданству нарушителей невозможен».

Один из адвокатов, часто работающих с клиентами из Таджикистана, на условиях анонимности рассказал изданию, что только 25 марта в одном из районных судов Москвы было больше 100 человек, ожидавших рассмотрения дел по этой статье.

«Полиция гребет на улице почти всех мигрантов, особенно если они с паспортами Таджикистана. Всех везут в отдел, проверяют, потом половину отпускают», — говорит адвокат.

Утром 27 марта сотрудники полиции и Росгвардии приехали на склад Wildberries в подмосковной Электростали. В компании заявили, что у сотрудников склада проверяют документы «в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов». По данным Mash, под проверку попали не менее пяти тысяч сотрудников склада Wildberries. Телеграм-канал пишет, что некоторых мигрантов сажают в автозак и увозят в военкомат. Позже в компании сообщили, что 38 работников отправили на дополнительную проверку для уточнения данных, остальные вернулись к работе.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В результате стрельбы и пожара погибли 140 человек.

По делу о теракте арестованы восемь человек — граждане Таджикистана, гражданин РФ и гражданин Кыргызстана. Сообщалось, что в российских городах люди начали отказываться от поездок на такси с водителями из Таджикистана, а главы таджикских диаспор, как писали телеграм-каналы, рекомендуют своим согражданам не выходить из дома по вечерам.

Читайте также

«Если ты таджик, я с тобой не поеду» После теракта в «Крокусе» граждане Таджикистана столкнулись в России с особой ненавистью и агрессией. Вот лишь несколько примеров

Читайте также

«Если ты таджик, я с тобой не поеду» После теракта в «Крокусе» граждане Таджикистана столкнулись в России с особой ненавистью и агрессией. Вот лишь несколько примеров