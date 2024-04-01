В Томске у художниц арт-группы «Малышки 18:22» прошли обыски по делу Петра Верзилова

В Томске у художниц из арт-группы , сестер Аксиньи и Ники Сарычевых прошли обыски, сообщили художник и галерист Виталий Безпалов и «Новая газета Европа».

При обыске Сарычевых изъяли технику. Самих художниц после обыска отпустили.

Родственники сестер рассказали журналистам, что Сарычевы проходят свидетельницами по делу бывшего издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова. При обыске сотрудники правоохранительных органов искали у сестер его контакты, заявили собеседники «Новой газеты Европа».

12 марта в России прошли обыски у художников, которые занимаются арт-активизмом, акционизмом и уличным искусством. Многих из них увезли на допросы, где сотрудники правоохранительных органов задавали вопросы о бывшем издателе «Медиазоны» и участнике Pussy Riot Петре Верзилове. Правозащитники связали массовые обыски с делом о госизмене, которое, как утверждается, завели на Верзилова.

Верзилов покинул Россию в 2020 году после того, как на него завели уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве. В октябре 2023 года журналист Юрий Дудь выпустил интервью с участником Pussy Riot, в котором он среди прочего рассказал, что участвует в войне в рядах украинской армии. После этого Верзилов ушел с поста издателя «Медиазоны».

В ноябре 2023-го суд в Москве заочно приговорил Верзилова к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии. Поводом для дела стали посты Верзилова о преступлениях российских военных во время оккупации города Буча в 2022 году.

В марте Мосгорсуд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение «из-за процессуальных нарушений». На заседании суда 1 апреля обвинение снова попросило для бывшего издателя «Медиазоны» восемь с половиной лет колонии.