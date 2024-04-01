Следствие попросило арестовать десятого фигуранта дела о нападении на «Крокус». Его подозревают в переводе денег предполагаемым исполнителям теракта

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Имя подозреваемого — Якубджони Юсуфзода, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, за несколько дней до теракта подозреваемый перечислил соучастнику (о ком идет речь, СК не уточняет — прим. «Медузы») через свою банковскую карту деньги на проживание предполагаемых исполнителей нападения на «Крокус». Часть средств, считает СК, Юсуфзода перевел одному из предполагаемых исполнителей после теракта.

Юсуфзоде предъявлено обвинение в теракте (пункт «б» часть 3 статьи 205 УК). Источник РИА Новости заявил, что 25 марта подозреваемого задержали за неповиновение полиции в Москве, а затем арестован на 12 суток.

28 марта глава СК Александр Бастрыкин заявил о задержании «участника схемы финансирования террористов», не назвав его имени. Тогда же глава ведомства утверждал, что, по данным следствия, исполнители теракта якобы получили из Украины значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

На следующий день суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои. В чем именно его обвинили, неизвестно. В тот же день полиция пришла с обыском в офис криптобиржи Beribit в Москва-Сити. Следственные действия связывали с терактом, хотя компания эту связь отрицала.

1 апреля ФСБ заявила, что задержала в Дагестане четверых иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении «средствами террора» предполагаемых исполнителей теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько вооруженных человек открыли стрельбу в помещении концертного зала, а затем подожгли здание. По последним официальным данным, погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

После нападение Следственный комитет возбудил дело о теракте. ФСБ заявила о задержании 11 человек, подозреваемых по делу. Суды уже арестовали девятерых человек, включая четверых исполнителей. На заседании они были со следами пыток — одного из них привезли на медицинской каталке. Еще трое фигурантов дела обжаловали арест.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка под названием «Вилаят Хорасан». Россия заявляет, что за организацией теракта в «Крокусе» стоит Украина. Киев эти обвинения отрицает.