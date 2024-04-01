ФСБ заявила, что задержала боевиков, финансировавших предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что четверо иностранцев, задержанных в Дагестане 31 марта, участвовали в финансировании и обеспечении «средствами террора» обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В российской спецслужбе заявили, что 31 марта пресекли в Дагестане деятельность «четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей». В ФСБ заявили, что после атаки предполагаемые боевики собирались выехать за пределы России.

На видеозаписи допроса, которую распространили российские государственные СМИ, один из задержанных сообщил, что передал участникам теракта в «Крокусе» оружие, которое привез из Махачкалы в Мытищи, а также перевел им деньги.

Национальный антитеррористический комитет сообщил 31 марта, что в Махачкале и Каспийске задержали трех боевиков, подозреваемых в подготовке терактов. В этот день в регионе действовал режим контртеррористической операции. Власти РФ заявили, что при задержании никто из местных жителей или сотрудников силовых структур не пострадал.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник» и подожгли концертный зал. По последним официальным данным, погибли 144 человека, пострадал 551 человек. После нападения в ФСБ заявили, что о задержали 11 подозреваемых, в том числе четырех предполагаемых исполнителей теракта. Девять из них арестованы.

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