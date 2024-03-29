В больнице умер Карен Енгибарян. Он помогал спасать людей из «Крокуса»

В московской больнице умер 35-летний Карен Енгибарян, который после теракта в «Крокус Сити Холле» помогал людям выбраться из горящего здания, сообщили в Союзе армян России.

Енгибарян в момент нападения террористов на «Крокус Сити Холл» находился неподалеку. Телеграм-канал Mash пишет, что он работал в фирме по установке наружной рекламы.

Увидев дым, Енгибарян побежал к концертному залу и начал помогать людям выйти из горящего здания, рассказали в Союзе армян.

Он вытаскивал людей из дыма, отводил их к медикам и шел обратно. Одному из пострадавших Енгибарян отдал свою верхнюю одежду. В итоге сам он надышался угарным газом и заболел. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей», и через несколько дней он умер.

По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 144 человека. Пострадали более 380 человек, сообщили в центре медицины катастроф. Вечером 26 марта МЧС объявило о завершении работ по поиску и спасению пострадавших, однако десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

На следующий день после нападения ФСБ заявила о задержании 11 человек по делу о теракте. Суды арестовали уже девятерых фигурантов дела, включая четверых предполагаемых исполнителей. На заседании, прошедшем 24 марта, они были со следами пыток, одного привезли в суд на медицинской каталке.

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