Один из пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», получивший тяжелые огнестрельные ранения, умер в больнице. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 144 человек. Ранее в поименном списке погибших на сайте МЧС России упоминались 143 человека.

Ранее 29 марта в центре медицины катастроф сообщили, что, по последним данным, в результате теракта пострадали 382 человека, включая девятерых детей.

Телеграм-канал Baza утверждал 27 марта, что пропавшими без вести после теракта числятся 95 человек.

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