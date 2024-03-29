Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 382 человек

В результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» пострадали 382 человека, включая девятерых детей. Такие уточненные данные приводит ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

Большинство пострадавших — 217 человек — получили амбулаторную помощь. По словам собеседника агентства, еще 165 человек были госпитализированы, но из них уже выписаны 96 человек.

В то же время «Известия» и телеграм-канал «112» (принадлежит РЕН) со ссылкой на источники утверждают, что число пострадавших в результате теракта выросло до 551 человека.

Согласно последним официальным данным, жертвами теракта стали 143 человека.

Среди погибших — трое граждан Беларуси, сообщило белорусское посольство.

Читайте также

Спустя почти неделю после теракта в «Крокусе» неизвестна судьба десятков людей, которые там были «Русская служба Би-би-си» рассказала, как их близкие пытаются их найти

Читайте также

Спустя почти неделю после теракта в «Крокусе» неизвестна судьба десятков людей, которые там были «Русская служба Би-би-си» рассказала, как их близкие пытаются их найти