Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 382 человек
Источник: ТАСС
В результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» пострадали 382 человека, включая девятерых детей. Такие уточненные данные приводит ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.
Большинство пострадавших — 217 человек — получили амбулаторную помощь. По словам собеседника агентства, еще 165 человек были госпитализированы, но из них уже выписаны 96 человек.
В то же время «Известия» и телеграм-канал «112» (принадлежит РЕН) со ссылкой на источники утверждают, что число пострадавших в результате теракта выросло до 551 человека.
Согласно последним официальным данным, жертвами теракта стали 143 человека.
Среди погибших — трое граждан Беларуси, сообщило белорусское посольство.